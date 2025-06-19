В Белом доме сказали, когда Трамп наконец примет решение по Ирану

Трамп не говорит конкретно, ударят ли США по Ирану или нет. Но всячески намекает, что может отдать такой приказ. Поэтому в Белом доме ответили, что думает президент.

Детали передает 24 Канал со ссылкой на брифинг.

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Когда США начнут войну против Ирана

Сам Трамп говорил об Иране очень непонятно.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сказала, что в СМИ было много спекуляций относительно решения президента и того, будут ли Соединенные Штаты принимать непосредственное участие в войне.

В свете этих новостей я имею сообщение непосредственно от президента, и я цитирую: "Исходя из того, что существует значительная вероятность того, что переговоры с Ираном могут состояться, а могут и не состояться в ближайшем будущем, я приму решение в течение следующих двух недель". Это цитата непосредственно от президента для всех вас сегодня,

– сказала она на брифинге.

Сейчас в СМИ есть информация, что Трамп склоняется к удару по ядерным объектам Ирана в Фордо. А также что Иран провёл прямые переговоры с США.

Возможный удар Америки по Ирану журналисты прогнозируют на выходные. Но вступление США в войну выгоднее Израилю. Тель-Авив не имеет противобункерных бомб, поэтому рассчитывает на мощь США. А вот республиканцы рассорились из-за потенциальной войны.