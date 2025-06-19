Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CBS News. Эту информацию изданию предоставили осведомленные источники.

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США рассматривают возможность присоединиться к атакам по Ирану

США помогают Израилю отражать иранские обстрелы с момента, когда Тель-Авив начал наносить удары по Ирану на прошлой неделе. Однако в Вашингтоне заявили, что Америка "не участвует в односторонних действиях Израиля против целей в Иране".

Трамп во вторник, 17 июня, днем провел встречу в Ситуационной комнате Белого дома со своей командой по национальной безопасности относительно израильско-иранского конфликта.

По данным 5 осведомленных источников, Трамп рассматривает возможность присоединения к ударам Израиля по иранским ядерным объектам, в частности по объекту в Фордо. В то же время среди ближайших советников господина Трампа нет полного согласия по этому поводу.

В то же время в издании сообщали, что Трамп выступил против плана Израиля убить верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в своей заметке во вторник, опубликованном в соцсети X, предположил, что Дональд может решить, что ему "нужно принять дальнейшие меры для прекращения обогащения урана Ираном". Республиканец добавил: "Это решение в конечном итоге принадлежит президенту".

Вэнс также сказал, что "люди правы, беспокоясь о вмешательстве иностранных государств после последних 25 лет идиотской внешней политики" в Иране, и выразил обеспокоенность Белого дома относительно деятельности Ирана по обогащению урана.

Я до сих пор не видел ни одного весомого аргумента в пользу того, почему Ирану нужно было обогащать уран значительно выше порога для гражданского использования, – написал Вэнс, имея в виду отметки, которые составляют примерно от 3% до 5%.

МАГАТЭ в своем недавнем докладе заявило, что Иран является единственным государством в мире, которое не имеет ядерного оружия, но производит и обогащает уран до 60%.

Вэнс также написал в своей заметке: "Я могу заверить вас, что президент Трамп заинтересован только в использовании американских военных для достижения целей американского народа. Что бы он ни делал, это его основная цель".