Среди тех, кто против – даже самые большие фанаты Трампа. Спикер Украинского конгресса Америки Андрей Добрянский озвучил 24 Каналу мнение, что президент США боится последствий с двух сторон.

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Трамп еще ничего не решил

Андрей Добрянский отметил, что есть достаточно серьезный процент фанатов Дональда Трампа, которые против любой акции против Ирана. В частности, говорится о количестве до 20% трампистов.

Мы видели, что он еще ничего, наверное, не решил. Думаю, что это главное. Потому что он боится последствий с обеих сторон, если он не будет помогать Израилю. Кто будет поддерживать кандидатов Демократической партии на выборах в Конгресс в 2026 году, если он поддерживает Израиль?

– предположил он.

Конгресс США может принять резолюцию. Однако президент имеет возможность 90 дней использовать американские вооруженные силы на любой акции за рубежом, если это срочно, и если это не объявлено войной.

К слову, издание The Guardian утверждает, что Трамп затягивает решение об ударе по Ирану из-за сомнений в успешности такой атаки. Некоторые американские чиновники признают, что даже мощная бомба GBU-57 может не разрушить объект. По словам лиц, знакомых с ходом обсуждений, Дональд Трамп заявил, что США стоит нанести удар по Ирану только в том случае, если бомба гарантированно уничтожит установку по обогащению урана на объекте в Фордо.

А издание Bloomberg написало, что США могут ударить по Ирану уже на выходных. Отмечается, что американская администрация, вероятно, рассматривает сценарий военного удара по Ирану уже в ближайшие дни. По словам одного из информаторов, несколько федеральных ведомств уже начали подготовку к вероятной атаке.