Серед тих, хто проти – навіть найбільші фанати Трампа. Речник Українського конгресу Америки Андрій Добрянський озвучив 24 Каналу думку, що президент США боїться наслідків з двох боків.

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Трамп ще нічого не вирішив

Андрій Добрянський зауважив, що є досить серйозний відсоток фанатів Дональда Трампа, які проти будь-якої акції проти Ірану. Зокрема, мовиться про кількість до 20% трампістів.

Ми бачили, що він ще нічого, напевно, не вирішив. Думаю, що це головне. Бо він боїться наслідків з обох боків, якщо він не буде допомагати Ізраїлю. Хто буде підтримувати кандидатів Демократичної партії на виборах у Конгрес у 2026 році, якщо він підтримує Ізраїль?

– припустив він.

Конгрес США може ухвалити резолюцію. Однак президент має можливість 90 днів використовувати американські Збройні сили на будь-якій акції за кордоном, якщо це терміново, і якщо це не оголошено війною.

До слова, видання The Guardian стверджує, що Трамп затягує рішення про удар по Ірану через сумніви в успішності такої атаки. Деякі американські посадовці визнають, що навіть потужна бомба GBU-57 може не зруйнувати об'єкт. За словами осіб, знайомих із перебігом обговорень, Дональд Трамп заявив, що США варто завдати удару по Ірану лише в тому випадку, якщо бомба гарантовано знищить установку зі збагачення урану на об'єкті у Фордо.

А видання Bloomberg написало, що США можуть вдарити по Ірану вже на вихідних. Зазначається, що американська адміністрація, ймовірно, розглядає сценарій військового удару по Ірану вже найближчими днями. За словами одного з інформаторів, кілька федеральних відомств уже розпочали підготовку до ймовірної атаки.