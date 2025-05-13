После 9 мая в Москве: Вучич заявил, что Сербия хочет ускоренно вступить в ЕС
- Александар Вучич заявил, что Сербия стремится ускорить процесс вступления в Европейский Союз. До этого он совершил визит в Москву.
- Президент Сербии обещает внедрять реформы для интеграции в ЕС, а Антониу Кошта отметил необходимость согласования внешней политики Сербии с ЕС, в частности санкции против России.
Александар Вучич после визита в Москву на 9 мая заявил, что Сербия остается преданной своему плану вступления в Европейский Союз. Более того, сербский глава сказал, что хочет ускорить процесс членства в блоке.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Что сказал Вучич о вступлении Сербии в ЕС
После встречи с президентом Европейского совета Антониу Коштой 13 мая Александар Вучич заявил, что Белград хочет ускорить свою европейскую интеграцию и открыть больше разделов переговоров с блоком.
Атмосфера (в ЕС)... не совсем замечательная. Я убежден, что это из-за поездки в Москву, но... я верю, что Европа с пониманием отнесется к прогрессу, достигнутого благодаря заслугам,
– сказал он.
Президент Сербии, где уже несколько месяцев идут антикоррупционные протесты, возглавляемые студентами, также пообещал, что правительство будет работать над внедрением реформ, необходимых для вступления в ЕС.
Антониу Кошта, свою очередь, отметил, что Сербия в своем стремлении к членству в ЕС должна согласовать свою внешнюю политику с политикой блока, что также предусматривает введение санкций против России.
"Ключевым элементом нашей общей внешней политики и политики безопасности является четкое осуждение грубого вторжения России в Украину и поддержка Киева в достижении справедливого и прочного мира", – сказал Кошта.
К слову, Александар Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо были единственными европейскими лидерами, которые посетили Москву 9 мая. Обоих политиков в этом не остановил даже долгий путь и препятствия.