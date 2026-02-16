Фицо обвинил Украину в "политическом шантаже" из-за нефти и процесса интеграции в ЕС
- Премьер Словакии Роберт Фицо обвинил Украину в "политическом шантаже" из-за затягивания ремонта нефтепровода "Дружба".
- Фицо утверждает, что это делается для влияния на позицию Венгрии относительно вступления Украины в ЕС.
Премьер Словакии Роберт Фицо обвинил Украину в "политическом шантаже". По его словам, Киев якобы "затягивает ремонт нефтепровода", чтобы повлиять на позицию Венгрии относительно вступления Украины в ЕС.
По словам Фицо, Европа также затягивает войну из-за поставок оружия в Украину. Об этом сообщили в Reuters.
Как Фицо обвинил Украину в "шантаже"?
Роберт Фицо один из немногих европейских лидеров, который поддерживал хорошие отношения с Россией после ее вторжения в Украину. Он заявил, что поставки нефти переросли в "политический вопрос".
У нас есть информация, что трубопровод должен был быть отремонтирован. Я воспринимаю то, что происходит сегодня вокруг нефти, как политический шантаж в отношении Венгрии из-за их бескомпромиссной позиции относительно членства Украины в ЕС,
– отметил Фицо.
Он сказал, что этот "политический шантаж" заключается в том, чтобы заставить Венгрию изменить свое мнение относительно вступления Украины в ЕС, и тогда поступит поставки нефти.
Фицо также сообщил, что Сербия, Албания и Черногория заслуживают членство в ЕС гораздо больше чем Украина. Он добавил, что никому не верит, и не знает, кто на самом деле виноват в повреждении трубопровода.
Словакия и Венгрия продолжают покупать российский газ и нефть, несмотря на усилия ЕС полностью перейти на альтернативные поставки.
Что известно о заявлениях Фицо относительно Украины?
Руководство Словакии подтвердило отказ от военной поддержки Украины. Роберт Фицо считает, что это не ускорит завершение войны.
Словацкий премьер назвал Украину "черной дырой, через которую исчезают миллиарды евро". Фицо также заявил, что считает невозможным вступление Украины в ЕС до 2027 года.