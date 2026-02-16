По словам Фицо, Европа также затягивает войну из-за поставок оружия в Украину. Об этом сообщили в Reuters.

Как Фицо обвинил Украину в "шантаже"?

Роберт Фицо один из немногих европейских лидеров, который поддерживал хорошие отношения с Россией после ее вторжения в Украину. Он заявил, что поставки нефти переросли в "политический вопрос".

У нас есть информация, что трубопровод должен был быть отремонтирован. Я воспринимаю то, что происходит сегодня вокруг нефти, как политический шантаж в отношении Венгрии из-за их бескомпромиссной позиции относительно членства Украины в ЕС,

– отметил Фицо.

Он сказал, что этот "политический шантаж" заключается в том, чтобы заставить Венгрию изменить свое мнение относительно вступления Украины в ЕС, и тогда поступит поставки нефти.

Фицо также сообщил, что Сербия, Албания и Черногория заслуживают членство в ЕС гораздо больше чем Украина. Он добавил, что никому не верит, и не знает, кто на самом деле виноват в повреждении трубопровода.

Словакия и Венгрия продолжают покупать российский газ и нефть, несмотря на усилия ЕС полностью перейти на альтернативные поставки.

Что известно о заявлениях Фицо относительно Украины?