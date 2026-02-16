За словами Фіцо, Європа також затягує війну через постачання зброї в Україну. Про це повідомили в Reuters.

Як Фіцо звинуватив Україну у "шантажі"?

Роберт Фіцо один з небагатьох європейських лідерів, який підтримував хороші відносини з Росією після її вторгнення в Україну. Він заявив, що постачання нафти переросло в "політичне питання".

У нас є інформація, що трубопровід мав бути відремонтований. Я сприймаю те, що відбувається сьогодні навколо нафти, як політичний шантаж щодо Угорщини через їхню безкомпромісну позицію стосовно членства України в ЄС,

– зазначив Фіцо.

Він сказав, що цей "політичний шантаж" полягає у тому, щоб змусити Угорщину змінити свою думку стосовно вступу України до ЄС, і тоді надійде постачання нафти.

Фіцо також повідомив, що Сербія, Албанія та Чорногорія заслуговують членство в ЄС набагато більше ніж Україна. Він додав, що нікому не вірить, і не знає, хто насправді винний у пошкодженні трубопроводу.

Словаччина та Угорщина продовжують купувати російський газ і нафту, незважаючи на зусилля ЄС повністю перейти на альтернативні постачання.

Що відомо про заяви Фіцо щодо України?