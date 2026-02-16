За словами Фіцо, Європа також затягує війну через постачання зброї в Україну. Про це повідомили в Reuters.
Як Фіцо звинуватив Україну у "шантажі"?
Роберт Фіцо один з небагатьох європейських лідерів, який підтримував хороші відносини з Росією після її вторгнення в Україну. Він заявив, що постачання нафти переросло в "політичне питання".
У нас є інформація, що трубопровід мав бути відремонтований. Я сприймаю те, що відбувається сьогодні навколо нафти, як політичний шантаж щодо Угорщини через їхню безкомпромісну позицію стосовно членства України в ЄС,
– зазначив Фіцо.
Він сказав, що цей "політичний шантаж" полягає у тому, щоб змусити Угорщину змінити свою думку стосовно вступу України до ЄС, і тоді надійде постачання нафти.
Фіцо також повідомив, що Сербія, Албанія та Чорногорія заслуговують членство в ЄС набагато більше ніж Україна. Він додав, що нікому не вірить, і не знає, хто насправді винний у пошкодженні трубопроводу.
Словаччина та Угорщина продовжують купувати російський газ і нафту, незважаючи на зусилля ЄС повністю перейти на альтернативні постачання.
Що відомо про заяви Фіцо щодо України?
Керівництво Словаччини підтвердило відмову від військової підтримки України. Роберт Фіцо вважає, що це не прискорить завершення війни.
Словацький прем'єр назвав Україну "чорною дірою, через яку зникають мільярди євро". Фіцо також заявив, що вважає неможливим вступ України до ЄС до 2027 року.