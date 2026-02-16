Нет конкретной даты: готова ли Европа предоставить Украине членство в ЕС

Глава внешней политики ЕС Кая Каллас заявила, что Европа пока не готова назвать конкретные сроки вступления Украины. Владимир Зеленский взамен подчеркнул, что Киеву нужна четкая дата как элемент гарантий безопасности.

Украина хочет получить дату членства в 2027 году как часть мирного соглашения. Об этом сообщили в Reuters.

Смотрите также Может ли Украина вступить в ЕС в 2027 году, если война тогда будет продолжаться

Готова ли Европа принять Украину в ЕС?

На Мюнхенской конференции 15 февраля Кая Каллас сообщила о неготовности Европы назвать конкретные даты вступления Украины в Союз, несмотря на требования Владимира Зеленского.

У меня такое ощущение, что государства-члены не готовы назвать конкретную дату. Впереди еще много работы,

– заявила Каллас.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс подтвердил слова Каллас и добавил, что вопрос вступления тесно связан с мирным соглашением, а со стороны России вообще не видно никаких шагов.

Он отметил необходимость членства Украины в ЕС, однако отметил, что во время разговоров со многими главами государств сложилось впечатление об отсутствии готовности назвать конкретную дату.

Украина подала заявку на вступление еще в 2022 году. Также членство Украины в ЕС в 2027 году было прописано в 20-пунктном мирном плане.

Что известно о возможном вступлении Украины в ЕС?