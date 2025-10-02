Председатель Европарламента Роберта Мецола заявила, что переговоры о вступлении Украины и Молдовы в Европейский Союз должны начаться до конца этого года, и что расширение выгодно прежде всего для самого блока.

Соответствующее заявление она сделала перед началом саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене. Об этом сообщаетесть 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

Когда должны начаться переговоры?

Европейский чиновник подчеркнула, что Россия не преуспела от вмешательства в парламентские выборы в Молдове, которые состоялись недавно. По ее словам, граждане страны четко выбрали европейский путь.

Нам также нужно осознать, что надо быть готовыми противостоять угрозам нестабильности демократических результатов выборов,

– сказала она.

По ее мнению, расширение ЕС выгодно как ему, так и государствам-кандидатам. Роберта Мецола заявила, что это "не благотворительность", и что это "сделает нас более защищенными" и "даст нам больше стратегического контроля".

Что говорят в Евросовете?

Глава Евросовета Антониу Кошта на пресс-конференции в среду, 1 октября, после саммита лидеров ЕС в Копенгагене заявил, что Евросоюз должен выполнить свои обязательства, прокладывая путь к вступлению Украины в ЕС.

Теперь очередь ЕС выполнить свои обязательства. Ведь расширение является процессом, базирующимся на заслугах. И расширение сделает Европу сильнее,

– считает он.

По его словам, Украина осуществляет реформы, связанные со вступлением в Европейский Союз, и Еврокомиссия признает соответствующий прогресс.

