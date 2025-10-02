"Это не благотворительность": Мецола ответила, когда должны начаться переговоры о вступлении Украины в ЕС
- Председатель Европарламента Роберта Мецола заявила, что переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС должны начаться до конца этого года.
- Глава Евросовета Антониу Кошта подчеркнул, что ЕС должен выполнить свои обязательства, прокладывая путь к вступлению Украины в Евросоюз.
Председатель Европарламента Роберта Мецола заявила, что переговоры о вступлении Украины и Молдовы в Европейский Союз должны начаться до конца этого года, и что расширение выгодно прежде всего для самого блока.
Соответствующее заявление она сделала перед началом саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене. Об этом сообщаетесть 24 Канал со ссылкой на Укринформ.
Смотрите также Ваш разрыв составляет 30 лет, – еврокомиссар о сложности вступления Украины в ЕС
Когда должны начаться переговоры?
Европейский чиновник подчеркнула, что Россия не преуспела от вмешательства в парламентские выборы в Молдове, которые состоялись недавно. По ее словам, граждане страны четко выбрали европейский путь.
Нам также нужно осознать, что надо быть готовыми противостоять угрозам нестабильности демократических результатов выборов,
– сказала она.
По ее мнению, расширение ЕС выгодно как ему, так и государствам-кандидатам. Роберта Мецола заявила, что это "не благотворительность", и что это "сделает нас более защищенными" и "даст нам больше стратегического контроля".
Что говорят в Евросовете?
Глава Евросовета Антониу Кошта на пресс-конференции в среду, 1 октября, после саммита лидеров ЕС в Копенгагене заявил, что Евросоюз должен выполнить свои обязательства, прокладывая путь к вступлению Украины в ЕС.
Теперь очередь ЕС выполнить свои обязательства. Ведь расширение является процессом, базирующимся на заслугах. И расширение сделает Европу сильнее,
– считает он.
По его словам, Украина осуществляет реформы, связанные со вступлением в Европейский Союз, и Еврокомиссия признает соответствующий прогресс.
Вступление Украины в ЕС: последние новости
- Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в интервью 24 Каналу ЕС имеет план действий для решения блокирования вступления Будапештом, и ведет диалог с Венгрией, в частности по вопросу защиты национальных меньшинств.
- Ранее Украина и Еврокомиссия завершили скрининг соответствия украинского законодательства с правом ЕС. Процесс длился рекордно короткий срок. Это стало ключевым шагом к переговорам о вступлении в ЕС.
- Президент Евросовета Антониу Кошта заявлял ранее, что переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз должны начаться, несмотря на блокирование Венгрии. Он отметил, что будущее Украины в ЕС бесспорно.