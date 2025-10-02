Голова Європарламенту Роберта Мецола заявила, що перемовини про вступ України та Молдови до Європейського Союзу мають початися до кінця цього року, і що розширення вигідне насамперед для самого блоку.

Відповідну заяву вона зробила перед початком саміту Європейської політичної спільноти в Копенгагені. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укрінформ.

Коли мають початися переговори?

Європейська високопосадовиця наголосила, що Росія не мала успіху від втручання у парламентські вибори в Молдові, які відбулися нещодавно. За її словами, громадяни країни чітко обрали європейський шлях.

Нам також потрібно усвідомити, що треба бути готовими протистояти загрозам нестабільності демократичних результатів виборів,

– сказала вона.

На її думку, розширення ЄС вигідно як йому, так і державам-кандидатам. Роберта Мецола заявила, що це "не благодійність", і що це "зробить нас більш захищеними" та "дасть нам більше стратегічного контролю".

Що кажуть у Єврораді?

Глава Євроради Антоніу Кошта на пресконференції у середу, 1 жовтня, після саміту лідерів ЄС у Копенгагені заявив, що Євросоюз повинен виконати свої зобов’язання, прокладаючи шлях до вступу України в ЄС.

Тепер черга ЄС виконати свої зобов'язання. Адже розширення є процесом, що базується на заслугах. І розширення зробить Європу сильнішою,

– вважає він.

За його словами, Україна здійснює реформи, пов'язані зі вступом до Європейського Союзу, і Єврокомісія визнає відповідний прогрес.

