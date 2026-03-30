Членство Украины в ЕС могут подвинуть новые "привлекательные" кандидаты, – Politico
На фоне внешней политики Дональда Трампа все больше европейских стран, таких как Исландия и Норвегия, думают присоединиться к Европейскому Союзу, чтобы гарантировать безопасность своим гражданам. Это может "отодвинуть" членство Украины в блоке.
Об этом говорится в материале Politico.
Почему Исландия и Норвегия думают присоединиться к ЕС?
Еще два десятилетия назад государства Восточной Европы стремились в ЕС прежде всего из-за экономических выгод – доступ к рынку, инвестиции и рост уровня жизни. Однако сегодня, когда мировой порядок меняется, а роль США вызывает все больше вопросов, акцент смещается в сторону безопасности.
Членство в ЕС всегда предлагало стабильность и процветание европейским странам,
– сказала журналистам комиссар ЕС по вопросам расширения и соседства Марта Кос.
Толчком к таким изменениям стало полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году. В то же время, по словам дипломатов и чиновников, значительное влияние имели и действия президента США Дональда Трампа после его возвращения в Белый дом в 2025 году. В частности, речь идет о введении тарифов, критику ЕС и даже заявления о возможности захвата Гренландии.
На этом фоне даже состоятельные страны, которые ранее не стремились в ЕС, начинают пересматривать свою позицию. Среди них – Исландия и Норвегия.
Исландия уже готовится к референдуму о возобновлении переговоров о вступлении, сказала Politico министр иностранных дел страны Торгердур Катрин Гуннарсдоттир.
"Мы были бы сильнее в большей группе с единомышленниками, которые выступают за демократию, свободу, права человека, территориальную целостность. Не говоря уже о правах наций на самоопределение", – отметила она.
Гуннарсдоттир подчеркнула, что привлекательность вступления в ЕС заключается, безусловно, в обороне и безопасности, но это также и в экономической безопасности.
Почему ЕС может предпочесть скорейшее вступление Исландии и Норвегии, чем Украины?
В то же время журналисты отмечают, что расширение ЕС остается сложным процессом. Все новые члены с 2004 года получают больше средств из бюджета ЕС, чем вносят, и эта тенденция, вероятно, сохранится для кандидатов, в частности Украины, Молдовы, Албании, Сербии и Черногории. Это создает финансовые риски для нынешних членов.
Кроме того, часть правительств ЕС сомневается в стабильности демократических институтов в странах-кандидатах.
Мы не хотим еще одной Венгрии или Словакии. Мы не знаем, что произойдет в этих новых странах через 10 – 15 лет. И тогда мы можем застрять с еще одним Виктором Орбаном,
– сказал один из европейских дипломатов.
На этом фоне богатые страны с устоявшимися демократиями, например Исландия и Норвегия, имеют больше шансов на быстрое присоединение.
"Конечно, Исландии или Норвегии было бы легче присоединиться. Они фактически на 80% уже сделали это. Если они хотят присоединиться – и только от них зависит, хотят ли они этого – это может произойти очень быстро", – сказал один европейский чиновник.
Изменения в среде безопасности также заставляют страны пересматривать роль НАТО.
НАТО имеет один набор инструментов, а ЕС – другой. И именно поэтому быть частью ЕС важно также с точки зрения безопасности для такой страны как Норвегия... Мы дошли до решающего момента, когда членство в ЕС сейчас важно для нас в других аспектах, чем раньше,
– сказала Politico лидер норвежских консерваторов Ине Эриксен Сьорейде.
Договор о ЕС также содержит положение о взаимной обороне – статью 42.7, которая стала более актуальной на фоне последних инцидентов, в частности атаки на британскую базу на Кипре.
"Сейчас не лучшее время быть в одиночестве. Трамп меняет все", – сказал норвежский чиновник.
Несмотря на это, окончательные решения еще впереди. Исландия и Норвегия могут снова отказаться от вступления, особенно если геополитическое напряжение снизится. В то же время страны-кандидаты, например Украина или Черногория, могут продвинуться быстрее, если нынешние члены ЕС не будут блокировать расширение.
Для Украины вопрос членства в ЕС приобретает особое значение, ведь вступление в НАТО остается заблокированным.
"У нас общий интерес. Украина может укрепить оборону ЕС. Только представьте, что украинские пограничники, которые воевали на передовой, будут в составе миссий Frontex в Балтийском море", – сказал советник украинского правительства Иван Нагорняк.
Украинские чиновники также прямо указывают на новую реальность международной безопасности:
Нет НАТО, нет США. Есть только оружие, дроны, боеприпасы. И есть ЕС,
– сказал украинский чиновник.
Может ли Украина вступить в ЕС до 2027 года?
Еврокомиссар по вопросам расширения и соседства Марта Кос заявила, что Украина не сможет стать членом ЕС до 1 января 2027 года. Ведь для этого необходимо достичь мира и провести все необходимые реформы.
Председатель комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз, нардеп Иванна Климпуш-Цинцадзе в комментарии 24 Канала отметила, что европейские комиссары удивляются заявлениям украинской власти о конкретных датах вступления в ЕС. В то же время депутат отметила, что Брюссель пытается помочь Украине ускорить этот процесс.
Издание The Economist пишет, что отношения между Украиной и ЕС ухудшились из-за споров относительно поставок российской нефти и требование Киева быстрого принятия в ЕС. Впрочем, как отмечают журналисты, текущий период в отношениях между Киевом и блоком еще не является окончательным провалом.