Членство Украины в ЕС могут подвинуть новые "привлекательные" кандидаты, – Politico

На фоне внешней политики Дональда Трампа все больше европейских стран, таких как Исландия и Норвегия, думают присоединиться к Европейскому Союзу, чтобы гарантировать безопасность своим гражданам. Это может "отодвинуть" членство Украины в блоке.

Об этом говорится в материале Politico.

Почему Исландия и Норвегия думают присоединиться к ЕС?

Еще два десятилетия назад государства Восточной Европы стремились в ЕС прежде всего из-за экономических выгод – доступ к рынку, инвестиции и рост уровня жизни. Однако сегодня, когда мировой порядок меняется, а роль США вызывает все больше вопросов, акцент смещается в сторону безопасности.

Членство в ЕС всегда предлагало стабильность и процветание европейским странам,

– сказала журналистам комиссар ЕС по вопросам расширения и соседства Марта Кос.

Толчком к таким изменениям стало полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году. В то же время, по словам дипломатов и чиновников, значительное влияние имели и действия президента США Дональда Трампа после его возвращения в Белый дом в 2025 году. В частности, речь идет о введении тарифов, критику ЕС и даже заявления о возможности захвата Гренландии.

На этом фоне даже состоятельные страны, которые ранее не стремились в ЕС, начинают пересматривать свою позицию. Среди них – Исландия и Норвегия.

Исландия уже готовится к референдуму о возобновлении переговоров о вступлении, сказала Politico министр иностранных дел страны Торгердур Катрин Гуннарсдоттир.

"Мы были бы сильнее в большей группе с единомышленниками, которые выступают за демократию, свободу, права человека, территориальную целостность. Не говоря уже о правах наций на самоопределение", – отметила она.

Гуннарсдоттир подчеркнула, что привлекательность вступления в ЕС заключается, безусловно, в обороне и безопасности, но это также и в экономической безопасности.

Почему ЕС может предпочесть скорейшее вступление Исландии и Норвегии, чем Украины?

В то же время журналисты отмечают, что расширение ЕС остается сложным процессом. Все новые члены с 2004 года получают больше средств из бюджета ЕС, чем вносят, и эта тенденция, вероятно, сохранится для кандидатов, в частности Украины, Молдовы, Албании, Сербии и Черногории. Это создает финансовые риски для нынешних членов.

Кроме того, часть правительств ЕС сомневается в стабильности демократических институтов в странах-кандидатах.

Мы не хотим еще одной Венгрии или Словакии. Мы не знаем, что произойдет в этих новых странах через 10 – 15 лет. И тогда мы можем застрять с еще одним Виктором Орбаном,

– сказал один из европейских дипломатов.

На этом фоне богатые страны с устоявшимися демократиями, например Исландия и Норвегия, имеют больше шансов на быстрое присоединение.

"Конечно, Исландии или Норвегии было бы легче присоединиться. Они фактически на 80% уже сделали это. Если они хотят присоединиться – и только от них зависит, хотят ли они этого – это может произойти очень быстро", – сказал один европейский чиновник.

Изменения в среде безопасности также заставляют страны пересматривать роль НАТО.

НАТО имеет один набор инструментов, а ЕС – другой. И именно поэтому быть частью ЕС важно также с точки зрения безопасности для такой страны как Норвегия... Мы дошли до решающего момента, когда членство в ЕС сейчас важно для нас в других аспектах, чем раньше,

– сказала Politico лидер норвежских консерваторов Ине Эриксен Сьорейде.

Договор о ЕС также содержит положение о взаимной обороне – статью 42.7, которая стала более актуальной на фоне последних инцидентов, в частности атаки на британскую базу на Кипре.

"Сейчас не лучшее время быть в одиночестве. Трамп меняет все", – сказал норвежский чиновник.

Несмотря на это, окончательные решения еще впереди. Исландия и Норвегия могут снова отказаться от вступления, особенно если геополитическое напряжение снизится. В то же время страны-кандидаты, например Украина или Черногория, могут продвинуться быстрее, если нынешние члены ЕС не будут блокировать расширение.

Для Украины вопрос членства в ЕС приобретает особое значение, ведь вступление в НАТО остается заблокированным.

"У нас общий интерес. Украина может укрепить оборону ЕС. Только представьте, что украинские пограничники, которые воевали на передовой, будут в составе миссий Frontex в Балтийском море", – сказал советник украинского правительства Иван Нагорняк.

Украинские чиновники также прямо указывают на новую реальность международной безопасности:

Нет НАТО, нет США. Есть только оружие, дроны, боеприпасы. И есть ЕС,

– сказал украинский чиновник.

