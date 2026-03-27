Как изменят таможенные правила ЕС?
Эта реформа станет крупнейшей с момента создания Таможенного союза в 1968 году. Детали сообщили на официальной странице Совета ЕС.
Речь идет о реакции на рост объемов торговли, особенно в сфере электронной коммерции, увеличение количества стандартов ЕС, соблюдение которых необходимо проверять на границе, а также сложные геополитические реалии.
Новый Таможенный кодекс позволит нам решать многочисленные вызовы, обусловленные новыми геополитическими реалиями, гарантируя при этом экономическую безопасность,
– заявил министр финансов Кипра Макис Керавнос, который председательствует в Совете ЕС.
Поэтому новая система позволит осуществлять надежный контроль, но без чрезмерной нагрузки на органы власти и торговцев. Законодатели договорились о таких ключевых изменениях:
- создание современного единого центра таможенных данных ЕС – центральной платформы для взаимодействия импортеров и экспортеров с таможенными органами;
- введение расширенных упрощений таможенных процедур для самых надежных торговцев, что позволит им сэкономить время и средства;
- введение нового общеевропейского сбора за обработку товаров, содержащихся в небольших ввозимых в ЕС посылках;
- создание нового децентрализованного агентства по таможенным вопросам, которое будет контролировать работу таможенного хаба ЕС, поддерживая деятельность национальных таможенных органов.
Сейчас работа над доработкой технических аспектов продолжается. Новое таможенное законодательство вступит в силу через 12 месяцев после публикации в официальном вестнике ЕС.
К слову, как один из крупнейших торговых блоков мира, европейский таможенный союз обеспечивает торговлю на сумму более 4,3 триллиона евро, что составляет около 14% мирового товарооборота.
Интересно! Например, в 2024 году собрано почти 27 миллиардов евро таможенных сборов, а также обработано импорт, экспорт и транзит более 1 370 миллионов единиц товаров. Однако таможенные органы ЕС обнаружили 64 тысячи случаев с товарами, представляющих риск для здоровья потребителей, и задержали 112 миллионов подделок.
Как ЕС противостоит политике Трампа?
Прежде всего ЕС пытается сохранить льготные условия для своих товаров в США, поскольку новые тарифы Трампа могут повысить до 15%. Напомним, американский президент ввел 10% пошлины после отмены предыдущих решением Верховного Суда.
В то же время европейцы пытаются "возродить мировой порядок, основанный на правилах". Для этого готовят соглашение о свободной торговле с Австралией, о чем ранее уже договорились с Индией.