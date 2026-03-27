Як змінять митні правила ЄС?
Ця реформа стане найбільшою з моменту створення Митного союзу в 1968 році. Деталі повідомили на офіційній сторінці Ради ЄС.
Йдеться про реакцію на зростання обсягів торгівлі, особливо у сфері електронної комерції, збільшення кількості стандартів ЄС, дотримання яких необхідно перевіряти на кордоні, а також складні геополітичні реалії.
Новий Митний кодекс дозволить нам вирішувати численні виклики, зумовлені новими геополітичними реаліями, гарантуючи при цьому економічну безпеку,
– заявив міністр фінансів Кіпру Макіс Керавнос, який головує в Раді ЄС.
Тож нова система дозволить здійснювати надійніший контроль, але без надмірного навантаження на органи влади й торговців. Законодавці домовилися про такі ключові зміни:
- створення сучасного єдиного центру митних даних ЄС – центральної платформи для взаємодії імпортерів та експортерів з митними органами;
- запровадження розширених спрощень митних процедур для найнадійніших торговців, що дозволить їм заощадити час і кошти;
- введення нового загальноєвропейського збору за обробку товарів, що містяться в невеликих ввезених до ЄС посилках;
- створення нового децентралізованого агентства з митних питань, яке контролюватиме роботу митного хабу ЄС, підтримуючи діяльність національних митних органів.
Наразі робота над доопрацюванням технічних аспектів триває. Нове митне законодавство набере чинності через 12 місяців після публікації в офіційному віснику ЄС.
До слова, як один із найбільших торговельних блоків світу, європейський митний союз забезпечує торгівлю на суму понад 4,3 трильйона євро, що становить близько 14% світового товарообігу.
Цікаво! Наприклад, у 2024 році зібрано майже 27 мільярдів євро митних зборів, а також опрацьовано імпорт, експорт і транзит понад 1 370 мільйонів одиниць товарів. Однак митні органи ЄС виявили 64 тисячі випадків із товарами, що становлять ризик для здоров'я споживачів, та затримали 112 мільйонів підробок.
Як ЄС протистоїть політиці Трампа?
Насамперед ЄС намагається зберегти пільгові умови для своїх товарів у США, оскільки нові тарифи Трампа можуть підвищити до 15%. Нагадаємо, американський президент запровадив 10% мита після скасування попередніх рішенням Верховного Суду.
Водночас європейці намагаються "відродити світовий порядок, заснований на правилах". Для цього готують угоду про вільну торгівлю з Австралією, про що раніше вже домовилися з Індією.