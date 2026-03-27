Як змінять митні правила ЄС?

Ця реформа стане найбільшою з моменту створення Митного союзу в 1968 році. Деталі повідомили на офіційній сторінці Ради ЄС.

Йдеться про реакцію на зростання обсягів торгівлі, особливо у сфері електронної комерції, збільшення кількості стандартів ЄС, дотримання яких необхідно перевіряти на кордоні, а також складні геополітичні реалії.

Новий Митний кодекс дозволить нам вирішувати численні виклики, зумовлені новими геополітичними реаліями, гарантуючи при цьому економічну безпеку,

– заявив міністр фінансів Кіпру Макіс Керавнос, який головує в Раді ЄС.

Тож нова система дозволить здійснювати надійніший контроль, але без надмірного навантаження на органи влади й торговців. Законодавці домовилися про такі ключові зміни:

створення сучасного єдиного центру митних даних ЄС – центральної платформи для взаємодії імпортерів та експортерів з митними органами;

запровадження розширених спрощень митних процедур для найнадійніших торговців, що дозволить їм заощадити час і кошти;

введення нового загальноєвропейського збору за обробку товарів, що містяться в невеликих ввезених до ЄС посилках;

створення нового децентралізованого агентства з митних питань, яке контролюватиме роботу митного хабу ЄС, підтримуючи діяльність національних митних органів.

Наразі робота над доопрацюванням технічних аспектів триває. Нове митне законодавство набере чинності через 12 місяців після публікації в офіційному віснику ЄС.

До слова, як один із найбільших торговельних блоків світу, європейський митний союз забезпечує торгівлю на суму понад 4,3 трильйона євро, що становить близько 14% світового товарообігу.

Цікаво! Наприклад, у 2024 році зібрано майже 27 мільярдів євро митних зборів, а також опрацьовано імпорт, експорт і транзит понад 1 370 мільйонів одиниць товарів. Однак митні органи ЄС виявили 64 тисячі випадків із товарами, що становлять ризик для здоров'я споживачів, та затримали 112 мільйонів підробок.

