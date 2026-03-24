Что известно о сотрудничестве?

После почти 10-летних переговоров стороны наконец договорились о соглашении о свободной торговле. Детали передает Bloomberg.

Смотрите также МВФ предупредил Трампа – новые тарифы могут навредить мощной экономике США

О завершении переговоров во вторник, 24 марта, объявили австралийский премьер-министр Энтони Альбаниз и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Чтобы соглашение о свободной торговле вступило в силу, его текст требует одобрения Евросовета, а после подписей обеих сторон – парламенты должны ратифицировать документ.

Стороны считают договоренности сигналом того, что основанная на правилах международная торговая система "не мертва".

К слову, Австралия и ЕС работают над защитой своих экономик от программы таможенных тарифов США и ограничений Китая в отношении критически важных минералов. Причем фон дер Ляйен в заявлениях косвенно критиковала обе тенденции.

Она противопоставила "мир, где крупные государства используют пошлины как рычаг влияния, а цепи поставок – как уязвимые места", усилиям ЕС по уменьшению торговых барьеров.

В нашей ситуации открытая торговля, базирующаяся на правилах, дает положительные результаты. Доверие важнее транзакций,

– сказала председатель Еврокомиссии.

Итак, в течение менее чем двух месяцев ЕС расширил свою сеть свободной торговли почти на 2 миллиарда человек, соответствующие соглашения охватывают Латинскую Америку, Индию и Австралию.

Интересно! В европейском торговом ведомстве ожидают, что ежегодный экспорт товаров и услуг в Австралию вырастет на треть в течение следующего десятилетия, по сравнению с нынешними 65 миллиардами евро.

Напомним, ранее в Европарламенте заявили, что любые пошлины США, введены против ЕС или его отдельных государств из-за их внешней политики, являются неприемлемыми.

Что предусматривает соглашение о свободной торговле?