Какая страна может подписать договор с ЕС?

Детали сообщили в Bloomberg в четверг, 5 февраля. Визит может состояться уже в течение недели, заявили осведомленные источники.

Смотрите также Зона свободной торговли с США: шанс для Украины или выгодная игра Вашингтона

С начала января ЕС подписал торговое соглашение с группой южноамериканских стран, а также заключил громкий договор с Индией, направленный на поддержку рынков и разнообразие экспорта в условиях растущей глобальной неопределенности.

Теперь, по заявлению представителя Еврокомиссии, министр торговли Австралии Дон Фаррелл проведет переговоры с еврокомиссаром по вопросам торговли Марошем Шефчовичем.

Соглашение с Австралией станет подкреплением стратегии и подчеркнет усилия многих стран по защите системы торговли, которая испытывает давление со стороны Вашингтона и других стран.

Важно! Угрозы введения пошлин США и применения Китаем ограничений на некоторые товары заставляют все больше стран и блоков объединяться и переориентировать свой экспорт.

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль, который сейчас находится в Канберре с целью продвижения этой миссии, призвал Австралию сотрудничать с Европой для поддержки "международной системы, основанной на правилах".

Мы должны диверсифицироваться. Мы должны проводить политику снижения рисков и политику, которая добавляет нам – Германии и ЕС – смелости противостоять давлению со стороны великих держав, чтобы сохранить не только нашу экономическую, но и прежде всего политическую независимость,

– подчеркнул он.

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила, что надеется увидеть прогресс в "ближайшем будущем".

Напомним, переговоры ЕС с Австралией провалились в конце 2023 года – из-за спора о выходе на рынок австралийского мяса. Тогда Фаррелл шокировал своих коллег, покинув переговоры в Японии.

Вопрос экспорта говядины и других сельскохозяйственных продуктов в Европу до сих пор остается самой большой нерешенной проблемой, пишет Euractiv.

Что еще известно о соглашениях ЕС?