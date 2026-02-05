Яка країна може підписати договір із ЄС?

Деталі повідомили в Bloomberg у четвер, 5 лютого. Візит може відбутися вже протягом тижня, заявили обізнані джерела.

З початку січня ЄС підписав торговельну угоду з групою південноамериканських країн, а також уклав гучний договір з Індією, спрямований на підтримку ринків і різноманітність експорту в умовах зростання глобальної невизначеності.

Тепер, за заявою речника Єврокомісії, міністр торгівлі Австралії Дон Фаррелл проведе переговори з єврокомісаром із питань торгівлі Марошем Шефчовичем.

Угода з Австралією стане підкріпленням стратегії та підкреслить зусилля багатьох країн щодо захисту системи торгівлі, яка зазнає тиску з боку Вашингтона та інших країн.

Важливо! Загрози введення мит США та застосування Китаєм обмежень на деякі товари змушують усе більше країн і блоків об'єднуватися та переорієнтовувати свій експорт.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, який наразі перебуває в Канберрі з метою просування цієї місії, закликав Австралію співпрацювати з Європою для підтримки "міжнародної системи, заснованої на правилах".

Ми маємо диверсифікуватись. Ми маємо проводити політику зниження ризиків і політику, яка додає нам – Німеччині та ЄС – сміливості протистояти тиску з боку великих держав, щоб зберегти не тільки нашу економічну, а й насамперед політичну незалежність,

– підкреслив він.

Міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг заявила, що сподівається побачити прогрес у "найближчому майбутньому".

Нагадаємо, переговори ЄС з Австралією провалилися наприкінці 2023 року – через суперечку щодо виходу на ринок австралійського м'яса. Тоді Фаррелл шокував своїх колег, покинувши переговори в Японії.

Питання експорту яловичини та інших сільськогосподарських продуктів до Європи досі залишається найбільшою нерозв'язаною проблемою, пише Euractiv.

