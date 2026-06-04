Позицию ЕС по кластеру "Основы" для Украины готовят к утверждению: когда это произойдет

В Брюсселе начали подготовку документов для открытия первого переговорного кластера о вступлении Украины в ЕС. Проект общей позиции Евросоюза могут вынести на утверждение послов стран-членов уже в ближайшие дни.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" на условиях анонимности сообщил знакомый с процессами чиновник ЕС.

Смотрите также Сибига заявил о прогрессе в отношениях с Венгрией и поддержке Кипром евроинтеграции

В ЕС 4 июня состоялось внеочередное заседание рабочей группы Совета ЕС, где готовили документы по открытию первого переговорного кластера для Украины и Молдовы. Ожидается, что документы на утверждение послам ЕС могут передать уже 5 июня или на следующей неделе.

Рабочая группа ЕС по расширению рассматривает два проекта общей позиции по первому кластеру для Украины и Молдовы. После этого их вынесут на утверждение Комитета постоянных представителей Coreper, где решение должно быть принято всеми 27 государствами-членами.

Кластер "Основы" может быть открыт только после того, как общая позиция будет утверждена Советом ЕС.

В общей позиции ЕС, прописаны так называемые "контрольные показатели" – требования, необходимые для закрытия кластера.

Напомним, что ранее СМИ писали, что открытие первого кластера "Основы" в переговорах о вступлении Украины и Молдовы в ЕС запланировано на 15 июня.

В то же время Мадьяр сообщал, что Венгрия согласится разблокировать открытие переговорных кластеров только после согласования вопроса о венгерском нацменьшинстве в Украине.

3 июня премьер Венгрии заявил, что его страна достигла "всеобъемлющего соглашения" с Украиной по этому вопросу.