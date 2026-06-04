Это Андрей Сибига написал на своей странице в X 4 апреля.

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Что известно о подготовке к переговорам по вступлению Украины в ЕС?

3 июня Кипр взял на себя председательство в Совете ЕС. Как заявлялось, он начал подготовку к формальному открытию первого кластера переговоров по вступлению Украины и Молдовы в ЕС.

Спасибо Председательству Кипра за его лидерство в продвижении процесса вступления Украины в ЕС. Выражаю благодарность всем государствам-членам ЕС, Европейской Комиссии и институтам ЕС за их непоколебимую поддержку,

– написал Сибига.

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Он также добавил, что ценит конструктивное участие Венгрии.

"Мы открываем новый раздел в отношениях между Украиной и Венгрией – раздел, построен на взаимном уважении, доверии и нашем общем европейском будущем", – отметил министр, подчеркнув, что Украина движется вперед.

Напомним, что издание Financial Times и Politico заявили, что Венгрия сняла 17-месячное вето, которого придерживалось правительство Орбана, и открыла Украине путь к переговорам о вступлении в ЕС благодаря договоренностям между сторонами.

Также ранее венгерский премьер-министр Петер Мадьяр сообщил о договоренностях с украинской стороной по расширению языковых, образовательных, культурных и политических прав для около 100 тысяч человек венгерского меньшинства.