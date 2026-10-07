Боятся потерять миллиарды: почему соседние страны будут препятствовать вступлению Украины в ЕС

Соседние европейские государства будут сопротивляться интеграции Украины в Евросоюз из-за опасений конкуренции в сельском хозяйстве. Местные фермеры привыкли к многомиллиардным субсидиям и не смогут соперничать с масштабами украинского агробизнеса.

Как рассказал в эфире 24 Канала исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, наибольшим препятствием на пути к членству станет именно аграрный сектор. Еврокомиссия уже предложила особые условия, которые существенно ограничивают доступ нашей продукции на европейский рынок.

Почему Европа боится украинских фермеров?

По словам эксперта, европейские страны построили у себя своеобразный аграрный социализм. Они выплачивают фермерам огромные дотации, чтобы те просто не обанкротились. Например, французские аграрии ежегодно получают 9,5 миллиарда евро поддержки, а польские – около 6,5 – 6,9 миллиарда евро.

Украина не вписывается в аграрный рынок Европейского Союза при сохранении тех условий, которые сегодня существуют в Европе,

– отмечает Олег Пендзин.

Он пояснил, что среднестатистическое украинское хозяйство обрабатывает 80 гектаров земли, тогда как польское – всего 7 гектаров. Из-за такой разницы в масштабах восточноевропейские страны физически не способны конкурировать с нашим бизнесом.

Политический кризис и гарантии безопасности

Ситуацию осложняет политическая нестабильность в самой Европе. Весной во Франции заканчивается президентский срок Эммануэля Макрона, а местные ультраправые политики открыто критикуют помощь Киеву. В Германии пророссийские силы также набирают популярность, что создает риски для стабильной поддержки.

На фоне этих вызовов экономист советует не полагаться на обещания западных партнеров относительно защиты.

Наибольшей гарантией безопасности для Украины являются собственные Вооруженные Силы Украины. Никто – ни американцы, ни европейцы – не могут быть никакими гарантами в данной ситуации,

– отмечает Олег Пендзин.

Напомним, ранее мы писали, что Евросоюз планирует сократить финансирование для нашего агросектора после вступления.

Также, как уже сообщалось на нашем сайте, из-за задержки международной помощи украинская экономика находится в сложном положении.