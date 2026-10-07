Як розповів в ефірі 24 Каналу виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, найбільшою перепоною на шляху до членства стане саме аграрний сектор. Єврокомісія вже запропонувала особливі умови, які суттєво обмежують доступ нашої продукції на європейський ринок.

Чому Європа боїться українських фермерів?

За словами експерта, європейські країни побудували у себе своєрідний аграрний соціалізм. Вони виплачують фермерам величезні дотації, щоб ті просто не збанкрутували. Наприклад, французькі аграрії щороку отримують 9,5 мільярда євро підтримки, а польські – близько 6,5 – 6,9 мільярда євро.

Україна не вміщується в аграрний ринок Європейського Союзу зі збереженням тих умов, які сьогодні є в Європі,

– зазначає Олег Пензен.

Він пояснив, що середньостатистичне українське господарство обробляє 80 гектарів землі, тоді як польське – лише 7 гектарів. Через таку різницю в масштабах східноєвропейські країни фізично не здатні конкурувати з нашим бізнесом.

Політична криза та гарантії безпеки

Ситуацію ускладнює політична турбулентність у самій Європі. Навесні у Франції завершується президентський термін Еммануеля Макрона, а місцеві ультраправі політики відкрито критикують допомогу Києву. У Німеччині проросійські сили також набирають популярність, що створює ризики для стабільної підтримки.

На тлі цих викликів економіст радить не покладатися на обіцянки західних партнерів щодо захисту.

Найбільшою гарантією безпеки для України є власні Збройні Сили України. Ніхто – ні американці, ні європейці – жодними гарантами бути в даній ситуації не можуть,

– зазначає Олег Пензен.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Євросоюз планує урізати фінансування для нашого агросектору після вступу.

Також, як вже повідомлялося на нашому сайті, що через затримку міжнародної допомоги українська економіка перебуває у складному становищі.