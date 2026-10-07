Чому Європа боїться української аграрної машини

Європейський Союз має намір суттєво обмежити фінансову підтримку та доступ до ринку для українського агросектору після вступу нашої держави до блоку. Такий крок ініціюють, аби заспокоїти європейських фермерів, які бояться конкуренції з боку Києва, про що пише Bloomberg.

Комісарка ЄС з питань розширення Марта Кос наголосила, що українське сільське господарство є унікальним за своїми масштабами.

Тому ми пропонуємо запровадити спеціальні механізми, які обмежать фінансову підтримку та доступ до ринку для частини української агропродукції,

– пояснила посадовиця.

Вона додала, що часткова інтеграція цілком можлива, але Європа мусить захистити власних виробників.

Важливо! Сільське господарство генерує близько 20% ВВП України та приносить левову частку експортної виручки. Маючи 41 мільйон гектарів сільськогосподарських угідь, наша країна володіє найбільшою площею орних земель у Європі. Країни-члени ЄС, зокрема Польща та Франція, побоюються, що приєднання такого гіганта з відносно низькими доходами витягне всі соки з європейського бюджету та знищить їхній внутрішній ринок.

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Якою була передісторія цих перемовин

Київ подав заявку на членство в ЄС у перші дні повномасштабного вторгнення Росії, а офіційні переговори стартували в червні 2024 року. Відтоді Україна неодноразово просила про додаткову допомогу для аграріїв, адже російські удари по чорноморській інфраструктурі блокують експорт зерна та б'ють по глобальних цінах на продовольство.

Зверніть увагу! Міністр агрополітики Тарас Висоцький раніше зазначав, що зараз критично важливо збільшити безмитні квоти для експорту в ЄС та забезпечити фермерів живими грошима. Водночас Брюссель продовжує тиснути на Київ у питаннях антикорупційних реформ, відмовляючись прискорювати виплати допомоги без виконання домашнього завдання.

Тим часом нині в особистих селянських господарствах утримують понад половину всіх корів в Україні. Але їм стає все складніше продовжувати роботу.