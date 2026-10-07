Почему Европа боится украинской агропромышленности

Европейский Союз намерен существенно ограничить финансовую поддержку и доступ к рынку для украинского агросектора после вступления нашей страны в блок. Такой шаг инициируется, чтобы успокоить европейских фермеров, которые боятся конкуренции со стороны Киева, о чем пишет Bloomberg.

Комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос подчеркнула, что украинское сельское хозяйство уникально по своим масштабам.

Поэтому мы предлагаем ввести специальные механизмы, которые ограничат финансовую поддержку и доступ к рынку для части украинской агропродукции,

– пояснила чиновница.

Она добавила, что частичная интеграция вполне возможна, но Европа должна защитить своих производителей.

Важно! Сельское хозяйство генерирует около 20% ВВП Украины и приносит львиную долю экспортной выручки. Имея 41 миллион гектаров сельскохозяйственных угодий, наша страна обладает самой большой площадью пахотных земель в Европе. Страны-члены ЕС, в частности Польша и Франция, опасаются, что присоединение такого гиганта с относительно низкими доходами выжмет все соки из европейского бюджета и уничтожит их внутренний рынок.

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Какова была предыстория этих переговоров

Киев подал заявку на членство в ЕС в первые дни полномасштабного вторжения России, а официальные переговоры начались в июне 2024 года. С тех пор Украина неоднократно просила о дополнительной помощи для аграриев, ведь российские удары по черноморской инфраструктуре блокируют экспорт зерна и сказываются на мировых ценах на продовольствие.

Обратите внимание! Министр агрополитики Тарас Высоцкий ранее отмечал, что сейчас крайне важно увеличить беспошлинные квоты на экспорт в ЕС и обеспечить фермеров реальными деньгами. В то же время Брюссель продолжает оказывать давление на Киев в вопросах антикоррупционных реформ, отказываясь ускорять выплаты помощи без выполнения "домашнего задания".

Между тем сейчас в личных крестьянских хозяйствах на их долю приходится более половины всех коров в Украине. Но им становится все сложнее продолжать работу.