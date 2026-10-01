Об этом в эфире 24 Канала рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. По его словам, Украине сейчас критически не хватает денег. Поступления в бюджет падают. А международная финансовая помощь задерживается, потому что государство не выполняет свои обязательства.

В чем проблема?

Как подчеркнул Пендзин, по состоянию на 2026 год Украина должна была получить 51,2 миллиарда долларов финансовой помощи от партнеров. По состоянию на начало сентября поступило лишь 19,9 миллиарда. Верховная Рада до сих пор не приняла около 20 законопроектов, необходимых для разблокирования этих средств.

До этого всего Россия начала выбивать энергетические объекты. Также с лета под блокадой оказались украинские порты. Украинские металлурги фактически не имеют возможности реализовывать свою продукцию.

Вопрос выживания Украины – это вопрос получения средств. Сегодня для депутатов вопросом номер 1 должно быть голосование за законопроекты, которые разблокируют помощь. Правительству же нужно заняться разблокированием нашего экспорта. У нас 90% экспорта шло через порты Черного моря. Вся металлургия остановилась. А это более 7% украинского ВВП. АрселорМиттал – это 30 тысяч работников, которые останутся без работы,

– отметил Пендзин.

В каком состоянии украинская экономика: смотрите видео 24 Канала

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В сложном положении оказались также украинские аграрии, которые также столкнулись с проблемами с экспортом зерна. Если в этом году они еще смогут удержаться, то в следующем начнутся проблемы.

В этом году аграрии с финансами еще что-то справятся. Но денег на весенние полевые работы у них уже не будет,

– подчеркнул Пендзин.

Кроме того, коррупционные скандалы не играют на руку Украине. Западные политики не хотят "ввязываться" в такую историю. Это также влияет на решимость партнеров.

Бывший советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко соглашается, что украинская экономика сейчас находится в критическом состоянии. Чтобы исправить ситуацию, нужно наконец выполнить обязательства перед партнерами и получить средства.