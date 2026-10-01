Про це в ефірі 24 Каналу розповів виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. За його словами, Україні зараз критично не вистачає грошей. Надходження до бюджету падають. А міжнародна фінансова допомога затримується, бо держава не виконує свої зобов'язання.

В чому проблема?

Як наголосив Пендзин, станом на 2026 рік Україна мала отримати 51,2 мільярда доларів фінансової допомоги від партнерів. Станом на початку вересня надійшло лише 19,9 мільярда. Верховна Рада досі не ухвалила близько 20 законопроєктів, які потрібні для розблокування цих коштів.

До цього всього Росія почала вибивати енергетичні об'єкти. Також з літа під блокадою опинилися українські порти. Українські металурги фактично не мають можливості реалізовувати свою продукцію.

Питання виживання України – це питання отримання коштів. Сьогодні для депутатів питання номер 1 має бути – голосування за законопроєкти, які розблокують допомогу. Уряду ж потрібно зайнятися розблокуванням нашого експорту. В нас 90% експорту йшло через порти Чорного моря. Металургія вся зупинилася. А це понад 7% українського ВВП. АрселорМіттал – це 30 тисяч працівників, які залишаться без роботи,

– зауважив Пендзин.

В якому стані українська економіка: дивіться відео 24 Каналу

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

В складному становищі опинилися також українські аграрії, які також зазнали проблеми з експортом зерна. Якщо цього року вони ще зможуть втриматися, то наступного почнуться проблеми.

Цьогоріч аграрії з фінансами ще зведуть кінці з кінцями. Але грошей на весняні польові роботи у них вже не буде,

– підкреслив Пендзин.

Окрім цього, корупційні скандали не грають на користь України. Західні політики не хочуть "вляпатися" в таку історію. Це також впливає на рішучість партнерів.

Колишній радник президента з економічних питань Олег Устенко погоджується, що українська економіка зараз перебуває в критичному стані. Щоб виправити ситуацію, потрібно нарешті виконати зобов'язання перед партнерами та отримати кошти.