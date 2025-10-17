В Европарламенте описали схему вступления Украины в ЕС при наличии оккупированных территорий
- Украина может стать членом ЕС даже с частично оккупированными территориями, подобно ситуации с Западной Германией и Кипром.
- Переговоры о вступлении могут задержаться до выборов в Венгрии в 2026 году из-за позиции Виктора Орбана, но есть предложение перейти к "квалифицированному большинству" для обхода вето.
В Европарламенте допустили, что Украина может стать частью Евросоюза даже с частично оккупированными территориями. В то же время вступление во время войны означало бы фактическое втягивание ЕС в конфликт, а для этого нужно единодушие в парламенте.
Украина может стать членом Евросоюза по примеру Западной Германии или Кипра. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью депутата ЕС Михаэля Галера.
Какова схема вступления Украины в ЕС?
Евродепутат призвал сохранять реализм в вопросе вступления Украины в Евросоюз, отмечая, что война значительно усложняет этот процесс – это фактически означало бы втягивание ЕС в конфликт.
Для принятия такого решения нужно единодушие в парламенте, но Галер не видит шансов на его принятие.
Тогда мы получим ситуацию, подобную той, в которой была Западная Германия. Она была членом ЕС, хотя не контролировала Восточную Германию. А после падения Берлинской стены действие немецкой конституции распространилось на Восточную Германию – и она автоматически стала частью ЕС. Ведь для Евросоюза его членом была Германия в целом, независимо от того, где проходят ее границы,
– объяснил он.
Сейчас аналогичная ситуация с Кипром. Но, по словам евродепутата, когда решение все же найдется, и Кипр воссоединится – права ЕС начнут действовать по всей территории острова.
Михаэль Галер утвердил, что такое же решение может быть и в отношении Украины.
Даже если в момент прекращения огня не вся Украина находится под контролем правительства – ничто не мешает нам вести переговоры о вашем вступлении в ЕС,
– добавил он.
В то же время предметом этих переговоров будет членство Украины, а не только ее части. На переговорах будет присутствовать правительство всей Украины в ее международно признанных границах, а неподконтрольная правительству территория, если такая будет присутствовать, присоединится к ЕС после восстановления государственного контроля.
Поэтому наличие оккупированных территорий точно не помешает Украине присоединиться к Евросоюзу.
Когда Украина присоединяется к ЕС, то переходный период действует только для подконтрольной правительству части страны. А позже, когда другие части вернутся под контроль Украины – то только для этих территорий начнется учет своих переходных периодов,
– пояснил евродепутат.
Также Галер сказал, что переговоры по вступлению Украины в ЕС могут не начаться до выборов в Венгрии весной 2026 года, поскольку "Виктор Орбан не изменит своей позиции".
Что говорят политики о евроинтеграции Украины?
Лидер партии ANO Андрей Бабиш считает, что Украина пока не готова к вступлению в ЕС и призывает к прозрачности в отношении инициатив по поставкам оружия. На парламентских выборах в Чехии его партия получила большинство, и Бабиш планирует сформировать однопартийное правительство.
Виктор Орбан продолжает выступать против членства Украины в ЕС, аргументируя это результатами национального референдума. Однако президент Евросовета Антониу Кошта предложил способ обойти вето, а именно перейти от принципа единогласия к "квалифицированному большинству" лидеров.
Председатель Европарламента Роберта Мецола заявила, что переговоры по вступлению Украины и Молдовы в ЕС следует начать до конца этого года. Глава Евросовета Антониу Кошта добавил, что ЕС должен выполнить свои обязательства и проложить путь для украинского членства.