У Європарламенті допустили, що Україна може стати частиною Євросоюзу навіть з частково окупованими територіями. Водночас вступ під час війни означав би фактичне втягнення ЄС у конфлікт, а для цього потрібна одностайність у парламенті.

Україна може стати членом Євросоюзу за прикладом Західної Німеччини чи Кіпру. Про це пише 24 Канал із посиланням на інтерв'ю депутата ЄС Міхаеля Галера.

Яка схема вступу України в ЄС?

Євродепутат закликав зберігати реалізм у питанні вступу України до Євросоюзу, наголошуючи, що війна значно ускладнює цей процес – це фактично означало б втягнення ЄС у конфлікт.

Для прийняття такого рішення потрібна одностайність у парламенті, але Галер не бачить шансів на його ухвалення.

Тоді ми отримаємо ситуацію, подібну до тієї, в якій була Західна Німеччина. Вона була членом ЄС, хоча не контролювала Східну Німеччину. А після падіння Берлінської стіни дія німецької конституції поширилася на Східну Німеччину – і вона автоматично стала частиною ЄС. Адже для Євросоюзу його членом була Німеччина в цілому, незалежно від того, де проходять її кордони,

– пояснив він.

Наразі аналогічна ситуація з Кіпром. Але, за словами євродепутата, коли рішення все ж таки знайдеться, і Кіпр возз'єднається – права ЄС почнуть діяти на всій території острова.

Міхаель Галер ствердив, що таке ж вирішення може бути й щодо України.

Навіть якщо у момент припинення вогню не вся Україна перебуває під контролем уряду – ніщо не заважає нам вести переговори про ваш вступ до ЄС,

– додав він.

Водночас предметом цих переговорів буде членство України, а не лише її частини. На перемовинах буде присутній уряд усієї України в її міжнародно визнаних кордонах, а непідконтрольна уряду територія, якщо така буде наявна, приєднається до ЄС після відновлення державного контролю.

Тож наявність окупованих територій точно не завадить Україні приєднатись до Євросоюзу.

Коли Україна приєднується до ЄС, то перехідний період діє тільки для підконтрольної уряду частини країни. А пізніше, коли інші частини повернуться під контроль України – то лише для цих територій почнеться облік своїх перехідних періодів,

– пояснив євродепутат.

Також Галер сказав, що переговори щодо вступу України в ЄС можуть не розпочатись до виборів в Угорщині навесні 2026 року, оскільки "Віктор Орбан не змінить своєї позиції".

Що кажуть політики про євроінтеграцію України?