Оппозиционный кандидат в президенты Польши готов не поддерживать вступление Украины в НАТО

Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий обещает отказаться от поддержки курса Украины в НАТО в обмен на поддержку лидера "Конфедерации" Славомира Менцена. Последний хочет обсудить с ним и Рафалом Тшасковским возможность "подписать декларацию, которая будет отвечать ожиданиям его избирателей".

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост Навроцкого в Х.

Смотрите также Уже есть опыт во время войны: как на Украину могут повлиять выборы в Польше

Навроцкий снова готов выступать против Украины в НАТО

Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий ранее говорил, что не видит Украину в ЕС и НАТО. Тогда главной причиной он называл нежелание Киева сотрудничать по решению исторических вопросов. Теперь Навроцкий, который вошел во второй тур президентских выборов, снова высказался на тему вступления Украины в объединения. Он даже готов обещать, что не будет поддерживать такое вступление в обмен на политическую поддержку Славомира Менцена.

Менцен пригласил обоих участников второго тура на разговор. Он будет предлагать кандидатам пообещать, что Польша откажется от отправки польских войск в Украину, а также не будет подписывать закон о ратификации присоединения Украины к НАТО, если такой будет.

Я принимаю приглашение и готов к подписанию тех предложений. А остальное обсудим у господина на Youtube-канале. До встречи,

– заявил Навроцкий.

У другого кандидата Рафала Тшасковского позиция относительно членства Украины в НАТО и ЕС была одобрительная, но недавно он говорил, что Украина должна стать "буферной зоной".

Напомним, в первом туре выборов мэр Варшавы Рафал Тшасковский от партии власти получил 31,36% голосов, а директор Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий от оппозиционной партии "ПиС" имеет 29,54%.