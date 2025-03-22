Предоставление Украине гарантий по 5 статье без вступления в НАТО – открытый вопрос, – Уиткофф

У Дональда Трампа заявили, что Украина пока не может вступить в НАТО из-за позиции России и США. Однако вопрос предоставления гарантий безопасности по 5 статье Североатлантического договора остается открытым.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на специального посланника США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа в интервью скандальному американскому журналисту Такеру Карлсону.

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Уиткофф о вступлении Украины в НАТО

Спецпосланник Трампа заявил, что, по его мнению, Владимир Зеленский и руководитель ОП Андрей Ермак, "фактически признали" невозможность вступления Украины в НАТО в ближайшее время.

В то же время Уиткофф заявил, что продолжаются обсуждения относительно возможного распространения на Украину принципа коллективной обороны, который предусматривает 5 статья договора Североатлантического Альянса.

Спецпосланник отметил, что вопрос предоставления такой защиты со стороны США или европейских стран остается предметом дискуссии.

Может ли Украина иметь это в определенном отношении от Соединенных Штатов или европейских стран, не будучи членом НАТО. И, я думаю, что это открытый (вопрос – 24 Канал) для дискуссии,

– заявил Стив Уиткофф.

Заметим, Владимир Зеленский уже неоднократно заявлял, что вступление в НАТО является лучшей гарантией безопасности для Украины. Констатировал, США не поддерживают присоединение нашего государства к Альянсу. Украинский лидер подчеркивал, что снимать эту тему с переговоров – большой подарок России.