Появился тревожный сигнал: аналитик назвал основные препятствия на пути Украины к вступлению в ЕС

Начался новый этап евроинтеграции Украины. Наша страна уже много лет стремится стать членом Европейского Союза, однако существует ряд причин, которые препятствуют этому.

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок сообщил 24 Каналу, что открытие первого переговорного кластера с ЕС означает лишь начало переговоров, а не приближение к членству. Украина должна выполнить значительный объем обязательств в сфере законодательства и институциональных реформ.

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Что нужно Украине, чтобы стать членом ЕС?

По словам Валерия Клочка, первый переговорный кластер предусматривает глубокие изменения в ключевых сферах государственного управления, в частности в финансовом мониторинге и системе государственных закупок.

Первый кластер, о котором идет речь, охватывает реформы финмониторинга, государственные закупки и т. д. Это лишь начало огромной работы. То, что нам откроют другие кластеры, не означает, что мы уже в Евросоюзе,

– отметил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

Кроме того, даже открытие следующих этапов переговоров не гарантирует быстрого членства, поскольку реальные сроки интеграции зависят от выполнения всех требований ЕС.

Аналитик о перспективах вступления Украины в ЕС: видео

Клочок отметил, что даже по оптимистическим прогнозам вступление Украины в ЕС возможно не раньше, чем через несколько лет, а в реальности этот процесс может быть еще более длительным.

"По оценкам чиновников Европейского Союза, это может произойти не раньше чем через четыре года. А если брать выполнение требований, то мы даже от Молдовы отстаем. Это очевидный факт, и с этим нужно серьезно работать", — сказал он.

Важно! Украина и Молдова пока движутся к членству в Евросоюзе совместно, однако в будущем их переговорные траектории могут разделиться. Такой сценарий возможен, если одна из стран будет демонстрировать более быстрый прогресс в выполнении необходимых реформ.

По мнению аналитика, украинский парламент пока не готов быстро принимать необходимые законы, что является критически важным для евроинтеграции. Все потому, что часть решений откладывается или фактически "ставится на паузу", а это замедляет движение Украины в ЕС.

"Нужна достаточная политическая воля для того, чтобы принимать решения в соответствии с вызовами. Я не вижу единства во власти, хотя формально она является монобольшинством, которое должно было бы это обеспечить", — сказал Клочок.

Какие вызовы со стороны стран ЕС?

Валерий Клочок также отметил, что процесс вступления Украины в ЕС будет сопровождаться сопротивлением со стороны ряда государств-членов, которые будут выдвигать собственные требования и оговорки.

Все страны без исключения будут сопротивляться вступлению Украины в Европейский Союз. Причин несколько: неготовность украинского законодательства, реформы правоохранительной, судебной, налоговой систем. Единственное, где мы на должном уровне, – это цифровизация,

– подчеркнул он.

Украину также могут ожидать сложности в переговорах о вступлении с отдельными странами ЕС из-за деликатности аграрного вопроса. Сельское хозяйство всегда вызывало дискуссии в Европейском Союзе, потому что там все базируется на дотациях. Могут возникать протесты именно из-за конкуренции на аграрных рынках, в частности со стороны Польши и Франции.

Клочок подытожил, что путь Украины в ЕС будет сложным и длительным, а его темпы будут напрямую зависеть от внутренних реформ, политической согласованности и способности выполнять требования Европейского Союза.

Что известно о вступлении Украины в ЕС?

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что видит Украину членом Европейского Союза в будущем, и отметил прогресс Киева в проведении реформ. В то же время он подчеркнул, что вступление в ЕС возможно только после выполнения всех необходимых критериев и процедур.

В Брюсселе считают, что переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз могут длиться несколько лет даже при условии успешного выполнения необходимых реформ. В ЕС подчеркивают, что скорость продвижения будет зависеть от результатов Украины и выполнения всех критериев членства.

Страны Европейского Союза согласовали открытие первого переговорного кластера в рамках процесса вступления Украины в ЕС. Речь идет о начале нового этапа евроинтеграции, который предусматривает оценку реформ в ключевых сферах государственного управления. В Евросоюзе отмечают, что открытие кластера является важным сигналом поддержки, но впереди еще длительный процесс подготовки к членству.