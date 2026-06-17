Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів 24 Каналу, що відкриття першого переговорного кластера з ЄС означає лише старт перемовин, а не наближення до членства. Україна має виконати значний обсяг зобов'язань у сфері законодавства та інституційних реформ.

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Що Україні потрібно, аби стати членом ЄС?

За словами Валерія Клочка, перший переговорний кластер передбачає глибокі зміни у ключових сферах державного управління, зокрема фінансовому моніторингу та системі державних закупівель.

Перший кластер, про який ідеться, охоплює реформи фінмоніторингу, державні закупівлі тощо. Це лише початок величезної роботи. Те, що нам відкриють інші кластери, не означає, що ми вже в Євросоюзі,

– зазначив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Крім того, навіть відкриття наступних етапів переговорів не гарантує швидкого членства, оскільки реальні строки інтеграції залежать від виконання всіх вимог ЄС.

Аналітик про перспективи вступу України до ЄС: відео

Клочок зауважив, що навіть за оптимістичними прогнозами вступ України до ЄС можливий не раніше ніж через кілька років, а в реальності цей процес може бути ще довшим.

"За оцінками чиновників Європейського Союзу, це може статися щонайшвидше через чотири роки. А якщо брати виконання вимог, то ми навіть від Молдови відстаємо. Це очевидний факт, і з цим треба серйозно працювати", – сказав він.

Важливо! Україна та Молдова поки що рухаються до членства в Євросоюзі спільно, однак у майбутньому їхні переговорні треки можуть розділити. Такий сценарій можливий, якщо одна з країн демонструватиме швидший прогрес у виконанні необхідних реформ.

На думку аналітика, український парламент поки не готовий швидко ухвалювати необхідні закони, що є критично важливим для євроінтеграції. Все тому, що частина рішень відкладається або фактично "ставиться на паузу", а це уповільнює рух України до ЄС.

"Потрібна достатня політична воля для того, щоб ухвалювати рішення відповідно до викликів. Я не бачу єдності у владі, хоча формально вона є монобільшістю, яка мала б це забезпечити", – сказав Клочок.

Які виклики з боку країн ЄС?

Валерій Клочок також зазначив, що процес вступу України до ЄС супроводжуватиметься опором з боку низки держав-членів, які висуватимуть власні вимоги та застереження.

Усі країни без винятку будуть чинити спротив вступу України до Європейського Союзу. Причин декілька: неготовність українського законодавства, реформи правоохоронної, судової, податкової систем. Єдине, де ми на належному рівні, – це цифровізація,

– наголосив він.

Україну також може очікувати складність переговорів щодо вступу з окремими країнами ЄС через чутливість аграрного питання. Сільське господарство завжди викликало дискусії у Європейському Союзі, бо там все базується на дотаціях. Можуть виникати протести саме через конкуренцію на аграрних ринках, зокрема з боку Польщі та Франції.

Клочок підсумував, що шлях України до ЄС буде складним і довготривалим, а його темпи напряму залежатимуть від внутрішніх реформ, політичної узгодженості та здатності виконувати вимоги Європейського Союзу.

Що відомо про вступ України до ЄС?

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що бачить Україну членом Європейського Союзу в майбутньому та відзначив прогрес Києва у проведенні реформ. Водночас він наголосив, що вступ до ЄС можливий лише після виконання всіх необхідних критеріїв та процедур.

У Брюсселі вважають, що переговори про вступ України до Європейського Союзу можуть тривати кілька років навіть за умови успішного виконання необхідних реформ. У ЄС наголошують, що швидкість просування залежатиме від результатів України та виконання всіх критеріїв членства.

Країни Європейського Союзу погодили відкриття першого переговорного кластера у межах процесу вступу України до ЄС. Йдеться про початок нового етапу євроінтеграції, який передбачає оцінку реформ у ключових сферах державного управління. У Євросоюзі наголошують, що відкриття кластера є важливим сигналом підтримки, але попереду ще тривалий процес підготовки до членства.