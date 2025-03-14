Украину пока не готовы видеть в НАТО: где искать новые гарантии безопасности

Перспективы вступления Украины в НАТО пока довольно туманны. Но это не повод разочароваться во всем и ничего не делать. Есть другие варианты, как усилить безопасность.

Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, заметив, что здесь все сравнительно просто. Вступление Украины в НАТО будет возможно, когда все 32 члена Альянса будут согласны. Сейчас этого нет.

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Что делать Украине

Как отметил Ступак, на этом фоне не стоит сейчас идти в "умиральную яму". Лучшей гарантией безопасности для нашего государства всегда будут Вооруженные Силы Украины. Нужно как можно больше вкладываться в собственный военно-промышленный комплекс.

Когда Украина будет иметь свои ракеты, снаряды, то ни одна страна не сможет на нас нажать и запретить использовать те же ракеты в случае повторного вторжения России. Если мы будем надеяться только на иностранную помощь, то нам в любой момент могут сказать что-то вроде: "Тут нельзя. Там нельзя",

– отметил Ступак.

Поэтому в любом случае нужно ориентироваться на собственное производство оружия. Это – ключ к безопасности Украины.

Напомним, у генсека Марка Рютте поинтересовались, снят ли сейчас с повестки дня вопрос вступления Украины в НАТО. Он сказал "угу", но не вдавался в детали.