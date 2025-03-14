Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте в интервью Bloomberg TV.
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Рютте выступил за нормализацию отношений с Россией
Генеральный секретарь НАТО заявил, что отношения с Россией "в конце концов должны быть нормализованы", как только в Украине прекратятся боевые действия.
Это нормально, если бы война каким-то образом прекратилась для Европы, шаг за шагом, а также для США, шаг за шагом, чтобы восстановить нормальные отношения с Россией,
– сказал он.
Рютте отметил, что пока перемирие не достигнуто, то нужно продолжать давление на россиян, "чтобы убедиться, что Россия восприняла переговоры серьезно".
Также во время интервью у Марка Рютте поинтересовались, снят ли с повестки дня вопрос о вступлении Украины в НАТО. На это генсек утвердительно "угукнул", не вдаваясь в дополнительные детали. Отметим, что днем ранее Рютте встречался с президентом США Дональдом Трампом.