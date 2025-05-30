У Трампа "успокоили" Россию относительно вступления Украины в НАТО
- Спецпредставитель Трампа Кит Келлог назвал "справедливыми" опасения России относительно расширения НАТО на Восток.
- Келлог намекнул, что Украину не возьмут в НАТО, поскольку кроме США еще по меньшей мере четыре страны против ее членства в Альянсе.
- Келлог отметил, что США готовы вести диалог об остановке дальнейшего продвижения НАТО к российским границам.
Администрация Трампа не рассматривает вступление Украины в НАТО. Сам президент США неоднократно говорил, что, мол, обещание Байдена взять Киев в Альянс, спровоцировало Россию на вторжение.
В эфире ABC News спецпредставитель Трампа Кит Келлог назвал "справедливыми" опасения России относительно расширения НАТО на Восток, передает 24 Канал.
Смотрите также Келлог анонсировал визит США, Франции, Великобритании и Германии на переговоры в Стамбуле
Вступление Украины в НАТО – не на повестке дня
Кэллог намекнул, что Украину не возьмут в НАТО. Он напомнил, что против ее членства в Альянсе, кроме США, еще "по меньшей мере четыре" страны.
У спецпредставителя поинтересовались, готов ли Трамп пообещать Путину, что НАТО не будет расширяться на восток.
Келлог заметил, что россиян беспокоит не только вероятное членство Украины в НАТО. Они переживают за распространение влияния Альянса на Грузию, Молдову и так далее.
Чиновник отметил, что США готовы вести диалог по остановке дальнейшего продвижения НАТО к российским границам. "Для россиян это вопрос безопасности", – добавил он.
Участие Зеленского в саммите НАТО, который пройдет в июне, остается под вопросом.