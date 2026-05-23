"Где еще в Европе мы найдем 110 бригад": в Швеции сделали решительное заявление об Украине и НАТО

Путь в НАТО должен быть открыт для Украины. Ведь она может значительно усилить Альянс благодаря своему военному опыту и развитой оборонной промышленности.

Такое мнение высказал министр обороны Швеции Пол Йонсон, передает Politico.

Смотрите также Тенденция выглядит более позитивной, чем раньше, – Рютте о продвижении украинских войск

Почему НАТО должно "раскрыть объятия" для Украины?

Йонсон отметил, что Швеция поддерживает путь Украины в НАТО. По его мнению, проверенная в боях украинская армия усилила бы Альянс.

В то же время министр признал, что среди союзников нет единого мнения. Многие из них опасаются, что движение Киева в НАТО может обострить напряжение с Россией или втянуть Альянс в войну, которая продолжается.

В то же время в Стокгольме стоят на том, что каждая европейская страна имеет право на вступление в НАТО, если она отвечает всем требованиям.

Шведский министр считает Украину будущим элементом безопасности Европы. Он отметил, что наше государство имеет большую армию, активно внедряет новые военные технологии во время войны и развивает оборонное производство.

Именно поэтому, по его мнению, страну стоит приближать к НАТО.

Где еще в Европе мы можем найти 110 бригад? Где еще мы можем найти такой инновационный потенциал, который имеет Украина? И где еще есть такая производственная способность?,

– отметил Йонсон.

Он также указал на то, что украинская оборонная промышленность стала одной из самых эффективных в Европе. После полномасштабного вторжения России Украина упростила правила, частично приватизировала этот сектор и позволила больше конкуренции. Это помогло быстро увеличить производство оружия.

Что мешает вступлению Украины в НАТО?

В апреле 2026 года генсек НАТО Марк Рютте заявил, что вопрос вступления Украины в Альянс пока не рассматривается. Причина – отсутствие согласия среди стран-членов.

По его словам, процесс тормозят отдельные государства, в частности США, Германия, Словакия и Венгрия.

По данным The Telegraph, на позицию союзников влияет также Россия. Поэтому Альянс избегает окончательного решения о членстве Украины.

В то же время многие страны уже фактически рассматривают Украину как будущего члена НАТО и активно сотрудничают с ней.