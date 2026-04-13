Второй раунд переговоров между США и Иран все же состоится: журналист назвал дату

Мирные переговоры по ситуации на Ближнем Востоке продолжатся. Стали известны дата и место их проведения.

Детали привел журналист The Atlantic Араш Азизи.

Когда и где снова встретятся делегации США и Ирана?

Медийщик сослался на свой источник в Тегеране.

Следующий раунд прямых переговоров между Ираном и США состоится в четверг в Исламабаде (столица Пакистана – 24 Канал),

– написал Араш Азизи.

В комментариях уточнили, будет ли присутствовать вице-президент Джей Ди Вэнс, который участвовал в переговорах в прошлый раз.

"Не думаю, что будет на таком уровне", – ответил Азизи.