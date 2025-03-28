Худший сценарий, – в НАТО высказались о заморозке войны в Украине

Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается. Замораживание войны может стать одним из худших сценариев.

Именно поэтому западные партнеры прежде всего сосредоточены на достижении настоящего длительного мира. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью "РБК-Украина" председателя Военного комитета НАТО, адмирала Джузеппе Каво Драгоне.

Смотрите также Проблема не только в НАТО: чего Россия на самом деле хочет от Украины

Что говорят в НАТО о войне в Украине

По словам Драгоне, обеспечение длительного прекращения огня является сложной задачей и зависит от многих факторов. Председатель Военного комитета НАТО отмечает, что "плохой мир" может быть хуже, чем его отсутствие.

Конечно, все мы стремимся к полному прекращению боевых действий на всей территории Украины и справедливому и прочному миру. Но, как я уже говорил, плохой мир может быть хуже его отсутствия. Замороженный конфликт – это худший сценарий. Поэтому сейчас стоит сосредоточиться на достижении настоящего длительного мира,

– объясняет Драгоне.

Добавим, что на встрече в Саудовской Аравии Украина и США согласовали прекращение огня в Черном море. Представитель МИД Украины Георгий Тихий объясняет, что оно касается гражданского судоходства и портов, но не распространяется на российские военные корабли.

Кроме этого, с 25 марта между Украиной и Россией действует "энергетическое перемирие". Однако в Кремле заявляют, что якобы оно началось еще 18 марта.