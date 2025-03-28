Именно поэтому западные партнеры прежде всего сосредоточены на достижении настоящего длительного мира. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью "РБК-Украина" председателя Военного комитета НАТО, адмирала Джузеппе Каво Драгоне.

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Что говорят в НАТО о войне в Украине

По словам Драгоне, обеспечение длительного прекращения огня является сложной задачей и зависит от многих факторов. Председатель Военного комитета НАТО отмечает, что "плохой мир" может быть хуже, чем его отсутствие.

Конечно, все мы стремимся к полному прекращению боевых действий на всей территории Украины и справедливому и прочному миру. Но, как я уже говорил, плохой мир может быть хуже его отсутствия. Замороженный конфликт – это худший сценарий. Поэтому сейчас стоит сосредоточиться на достижении настоящего длительного мира,

– объясняет Драгоне.

Добавим, что на встрече в Саудовской Аравии Украина и США согласовали прекращение огня в Черном море. Представитель МИД Украины Георгий Тихий объясняет, что оно касается гражданского судоходства и портов, но не распространяется на российские военные корабли.

Кроме этого, с 25 марта между Украиной и Россией действует "энергетическое перемирие". Однако в Кремле заявляют, что якобы оно началось еще 18 марта.