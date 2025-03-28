Россия хочет установить ситуацию, в которой Украина не будет связана с Западом. Об этом 24 Каналу рассказал глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко, добавив, что вопрос территорий – второстепенный.

Читайте также Рубио ответил, что требует Кремль в обмен на прекращение огня в Черном море

Чего на самом деле хочет Россия

Для Кремля самая большая проблема – безопасностная связь Украины с другими государствами и союзами. Даже если не говорится о вступлении в НАТО, а только о системе, которая была, например, в Швеции, – это России не подходит. Тогда Швеция не была членом Альянса, но прочно взаимодействовала с западными оборонными структурами, имела совместные учения, образцы вооружения.

Россияне хотят как можно быстрее достичь положения, в котором Украина фактически останется "серой зоной". На нее они смогут распространять свое влияние. Это модель похожа на грузинскую, армянскую, белорусскую,

– отметил Ярослав Божко.

Беларусь слишком глубоко провалилась в этот процесс. Запад, в отличие от России, никак не может на нее повлиять. Границы на земле также зависят только от давления россиян. Они могут возобновить войну в любой момент, если белорусские власти не согласится на какие-то требования.

Такое положение в Украине нежелательно ни для Европы, ни для США, ни для Турции и других стран. Там понимают, что наше государство не удастся вытащить из общей европейской архитектуры. Этого мнения придерживаются все союзники.

В моделях, которые описывал Дональд Трамп и Кит Келлог, нет желания отдать Украину России. Даже если будет заблокировано членство в НАТО, все равно сохранятся гибридные механизмы взаимодействия с Западом,

– добавил Ярослав Божко.

Относительно заявлений о прекращении войны до 2026 года и уровня США и Китая, то стоит отметить, что даже не начиная войну, Россия не смогла бы достичь показателей этих двух стран. Итак, для Кремля это не будет фактором сдерживания.