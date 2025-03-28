Росія хоче встановити ситуацію, в якій Україна не буде пов'язана із Заходом. Про це 24 Каналу розповів голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко, додавши, що питання територій – другорядне.

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Чого насправді хоче Росія

Для Кремля найбільша проблема – безпековий зв'язок України з іншими державами та союзами. Навіть якщо не мовиться про вступ до НАТО, а лише про систему, яка була, наприклад, у Швеції, – це Росії не підходить. Тоді Швеція не була членом Альянсу, але міцно взаємодіяла із західними оборонними структурами, мала спільні навчання, зразки озброєння.

Росіяни хочуть якнайшвидше досягти становища, в якому Україна фактично залишиться "сірою зоною". На неї вони зможуть поширювати свій вплив. Це модель схожа на грузинську, вірменську, білоруську,

– зауважив Ярослав Божко.

Білорусь занадто глибоко провалилася в цей процес. Захід, на відміну від Росії, ніяк не може на неї вплинути. Кордони на землі також залежать лише від тиску росіян. Вони можуть відновити війну у будь-який момент, якщо білоруська влада не погодиться на якісь вимоги.

Таке становище в Україні небажане ні для Європи, ні для США, ні для Туреччини та інших країн. Там розуміють, що нашу державу не вдасться витягти із загальної європейської архітектури. Цієї думки дотримуються всі союзники.

У моделях, які описував Дональд Трамп і Кіт Келлог, немає бажання віддати Україну Росії. Навіть якщо буде заблоковане членство в НАТО, все одно збережуться гібридні механізми взаємодії із Заходом,

– додав Ярослав Божко.

Щодо заяв про припинення війни до 2026 року і рівня США та Китаю, то варто зазначити, що навіть не починаючи війну, Росія не змогла б досягти показників цих двох країн. Отже, для Кремля це не буде фактором стримування.