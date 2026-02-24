В Сербии хотели убить президента Вучича и его семью

В сербском городе Кралево задержали двух злоумышленников. Их подозревают в подготовке покушения на президента Александара Вучича и его семью.

По данным следствия, двое мужчин родом из Кралево хотели насильственным путем изменить конституционный строй в стране и свергнуть высшие государственные органы. Об этом говорится в заявлении сербского МВД.

Что известно о попытке покушения на Вучича и его семью?

В период с декабря 2025 года по февраль 2026 года злоумышленники планировали приобрести оружие и совершить покушение на президента Вучича и его семью.

Кроме того, они также готовили нападение на сотрудников Министерства внутренних дел.

Подозреваемых будут удерживать под стражей до 48 часов. После этого их передадут в Высшую прокуратуру в Кралеве вместе с материалами уголовного дела.