У Сербії хотіли вбити президента Вучича та його сім'ю, – МВС
- У Сербії затримали двох осіб, які планували замах на президента Вучича та його родину.
- Зловмисники також готували напад на співробітників Міністерства внутрішніх справ.
У сербському місті Кралєво затримали двох зловмисників. Їх підозрюють у підготовці замаху на президента Александара Вучича та його родину.
За даними слідства, двоє чоловіків родом із Кралєво хотіли насильницьким шляхом змінити конституційний лад в країні і повалити вищі державні органи. Про це йдеться у заяві сербського МВС.
Що відомо про спробу замаху на Вучича та його родину?
У період із грудня 2025 року до лютого 2026 року зловмисники планували придбати зброю і вчинити замах на президента Вучича і його родину.
Крім того, вони також готували напад на співробітників Міністерства внутрішніх справ.
Підозрюваних утримуватимуть під вартою до 48 годин. Після цього їх передадуть до Вищої прокуратури в Кралєві разом із матеріалами кримінальної справи.
- Нагадаємо, що значний час, ще з кінця 2024 року, у Сербії тривали масові протести, на яких люди вимагали проведення дострокових виборів. Поштовхом до протестів став обвал бетонного навісу на вокзалі у місті Новий Сад, внаслідок чого загинули 16 осіб.
- Люди вважають владу винною в корупції та недбалості, а також вимагають відставки президента Вучича.
- Сербський лідер, натомість, звинувачував "іноземні сили" у розпалюванні протестів і фінансуванні активістів. Так, на початку вересня 2025 року Вучич дякував зовнішній розвідці Росії за інформацію про нібито підготовку "майдану" в країні.
- Зауважимо, що вибори у Сербії заплановані на кінець 2026 року.