У Сербії хотіли вбити президента Вучича та його сім'ю, – МВС

У сербському місті Кралєво затримали двох зловмисників. Їх підозрюють у підготовці замаху на президента Александара Вучича та його родину.

За даними слідства, двоє чоловіків родом із Кралєво хотіли насильницьким шляхом змінити конституційний лад в країні і повалити вищі державні органи. Про це йдеться у заяві сербського МВС.

Що відомо про спробу замаху на Вучича та його родину?

У період із грудня 2025 року до лютого 2026 року зловмисники планували придбати зброю і вчинити замах на президента Вучича і його родину.

Крім того, вони також готували напад на співробітників Міністерства внутрішніх справ.

Підозрюваних утримуватимуть під вартою до 48 годин. Після цього їх передадуть до Вищої прокуратури в Кралєві разом із матеріалами кримінальної справи.