Флешбеки из 2014-го: Вучич вспомнил Януковича и сказал, что "Майдан не пройдет"

Президент Сербии Александар Вучич выступил с новым обращением. Он прошелся по своим критикам и заявил, мол, копия Майдана в его стране не пройдет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RTS.

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Зачем Вучич вспомнил Януковича

Он выложил ролик в инстаграме, где ответил протестующим. И оперировал тезисами типа "они обвиняют меня в диктатуре, а я не диктатор".

По словам Вучича, оппозиционные СМИ писали о возможности блокировки интернета и социальных сетей. И предупреждали, что машины протестующих могут заблокировать на подъезде к Белграду. Но это ложь, заверил он.

Интересно! Во время обращения 15 марта Вучич высказывался в духе "народ не хочет цветной революции, меня хочет свергнуть Запад, я горжусь полицией, студентов использовали и вообще – людей на протест привозили". Более 10 лет назад украинцы слышали слова о "протестном туризме" и помнят, чем все закончилось. Было заметно, что Вучич нервничает: президент говорил медленно, часто закрывал лицо рукой и едва ли не плакал. Теперь же он чувствует себя значительно увереннее, стоя на фоне флага и книг.

Также Вучич не признавал, что насилие на акции протеста было спровоцировано его сторонниками.

"На самом деле единственная драка, которая произошла, – это драка между самими участниками, и это было ужасно. Они не могут выдержать того факта, что без палок и камней мы сохранили мир, сохранили свободу, сохранили демократию и дали всем урок", – высказался он.

"Самой большой ложью" президент назвал слова о звуковой пушке. Это специализированный громкоговоритель, выдающий звук высокой мощности, который слышно на большом расстоянии. Оппозиция говорила о том, что пушку использовали против митингующих как акустическое оружие. Но Вучич сказал, что это была "обычная противодроновая винтовка".

Протестующие сравнили Вучича с Януковичем, который вывел снайперов на улицы Киева. Вучич отверг такие обвинения, мол, никто не пострадал. Хотя в обращении 15 марта сам назвал цифру – пострадали 56 человек.

Вы придумали еще одну злостную ложь, думая, что можете уничтожить ею Сербию. Расследование будет завершено в полном объеме в течение 48 часов, и все ответственные за такие грубые выдумки и ложь будут привлечены к ответственности. Слишком много было шуток и игр об уничтожении Сербии. Мы будем защищать Сербию и защитим ее, Сербия победит,

– пригрозил он.

В целом Вучич говорил, что в стране удалось сохранить мир и стабильность. А вот оппозиция якобы хочет дестабилизировать ситуацию. Все это напоминает риторику Януковича.