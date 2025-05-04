В Румынии прошел первый тур выборов президента: официальные результаты
- В Румынии прошел первый тур президентских выборов, где лидирует пророссийский радикал Джордже Симион с предварительным результатом в 40,44% голосов. Сейчас обработано более 84% бюллетеней.
- Второй тур выборов запланирован на 18 мая 2025 года, поскольку, предварительно, ни один кандидат не набрал более 50% голосов.
- Симион, возможно, встретится во втором туре с Крином Антонеску или Никушором Даном, которые пока заняли второе и третье места соответственно.
В Румынии 4 мая прошел первый тур выборов в президенты страны. Большинство голосов, согласно официальным результатам, сейчас набирает пророссийский радикал Джордже Симион.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Prezenta la vot.
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Какие официальные результаты первого тура выборов президента Румынии
По состоянию на 22:58 в Румынии уже обработали более 84% бюллетеней, где избиратели отмечали, за кого они хотят проголосовать. Согласно предварительным данным, в первом туре вырисовывается такая пятерка:
- Джордже Николае Симион (ультраправая партия AUR) – 40,44%;
- Крин Антонеску (кандидат от правящей коалиции PSD-PNL-UDMR) – 21,26%;
- Никушор Дан (мэр Бухареста) – 18,80%;
- Виктор Понта (Социал-демократическая партия Румынии) – 14,52%;
- Елена Валерика Ласкони (Союза спасения Румынии) – 2,61%.
Предварительные официальные результаты первого тура выборов президента Румынии / Скриншот 24 Канала
Из этой пятерки проевропейский курс держат Дан, Ласкони и Антонеску. Симион и Понта являются правыми политиками.
За рубежом обработали лишь более 24% бюллетеней румын. В то же время там остается среди фаворитов та же пятерка, а лидером – ультраправый Джордже Симион.
Стоит отметить, что, как прогнозируют, ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов. Поэтому уже 18 мая 2025 года состоится второй тур выборов президента Румынии.
В следующем туре Симион может столкнуться с Антонеску (одним из самых влиятельных политических лидеров Румынии) или Даном (мэром Бухареста, известным своей антикоррупционной деятельностью), которые имеют разницу в поддержке в несколько процентов.
К слову, ранее стали известны результаты экзит-полов первого тура выборов в президенты Румынии. Согласно им, в голосовании также лидировал Джордже Симион с 33,1% голосов.