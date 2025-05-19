После поражения на выборах в Румынии антиукраинский Симион созывает протесты
- Прозападный кандидат Никушор Дан выиграл президентские выборы в Румынии, обойдя ультраправого Джордже Симиона.
- Джордже Симион заявил об "украденной" победе и призвал к протестам 19 мая.
18 мая состоялся второй решающий тур президентских выборов в Румынии. В нем выиграл прозападный кандидат Никушор Дан. Ультраправый Джордже Симион не принял поражение и созывает своих сторонников на протесты.
Около 22:30, когда было подсчитано 75% голосов, и Никушор Дан опережал соперника на 670 000 голосов, членам партии AUR (Альянса за союз румын) на избирательных участках было разослано сообщение, передает 24 Канал со ссылкой на HotNews.
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Симион бунтует
Если мошенничество будет продолжаться – протест! Завтра утром общенациональные протесты, если они попытаются украсть победу румынского народа!,
– говорилось в сообщении.
Кандидат от ультраправых Джордже Симион заявил об "украденной" победе и призвал сторонников к протестам 19 мая.
К слову, несмотря на то, что результаты экзитполов показывали небольшой, но таки отрыв его конкурента, Симион успел объявить себя президентом Румынии, опубликовав соответствующий пост в соцсети "Х".
По состоянию на 00:00 19 мая подсчитано уже 98,63% бюллетеней. Разрыв между кандидатами увеличился. У Дана – 54,18% голосов, а у Симиона – 45,82%.