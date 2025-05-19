Близько 22:30, коли було підраховано 75% голосів, і Нікушор Дан випереджав суперника на 670 000 голосів, членам партії AUR (Альянса за союз румунів) на виборчих дільницях було розіслано повідомлення, передає 24 Канал із посиланням на HotNews.

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Сіміон бунтує

Якщо шахрайство триватиме – протест! Завтра вранці загальнонаціональні протести, якщо вони спробують вкрасти перемогу румунського народу!,

– йшлося у повідомленні.

Кандидат від ультрапраправих Джордже Сіміон заявив про "вкрадену" перемогу і закликав прихильників до протестів 19 травня.

До слова, попри те, що результати екзитполів показували невеликий, але таки відрив його конкурента, Сіміон встиг оголосити себе президентом Румунії, опублікувавши відповідний пост у соцмережі "Х".

Станом на 00:00 19 травня підраховано вже 98,63 % бюлетенів. Розрив між кандидатами збільшився. У Дана – 54,18 % голосів, а у Сіміона – 45,82 %.