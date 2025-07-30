Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Великобритания якобы пыталась повлиять на мнение людей в Словакии перед парламентскими выборами в 2023 году.

Такое заявление словацкий премьер сделал на пресс-конференции во вторник, 29 июля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Pravda.sk.

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В чем Фицо обвиняет Британию?

Министерство иностранных дел Великобритании, по словам словацкого премьера, набито "проплатило" за влияние на выборы 2023 года для поддержки оппозиционной партии Прогрессивная Словакия.

Здесь имеем целенаправленное умышленное действие иностранного государства, которое является нашим союзником в НАТО, в сотрудничестве с частью словацких журналистов и частью словацких политических влиятелей, с целью повлиять на выборы в 2023 году,

– заявил он.

В то же время министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар сообщил, что в среду, 30 июля, в британское внешнедипломатическое ведомство вызовут посла большой в Братиславе для предоставления разъяснений.

По данным Pravda.sk, причиной стала публикация портала расследований Declassified UK, согласно которой, МИД Великобритании заключило соглашение с лондонским медиаагентством Zinc Network на почти 10 миллионов фунтов стерлингов.

Соглашение предусматривало кампанию для привлечения молодых избирателей на выборах в Словакии 2023 года через влиятельных лиц. Но Мартин Уильямс, автор статьи Declassified UK отрицает поддержку конкретной партии.

Кроме того, по его словам кампания не предусматривала привлечения журналистов, как утверждал Фицо. В то же время МИД Британии отвергло обвинения словацкого премьер-министра как "абсолютно ложные".

"Эта деятельность была направлена на поощрение молодых людей к участию в демократических процессах в своих странах путем участия в выборах, независимо от их политической принадлежности или поддержки", – говорят в посольстве.