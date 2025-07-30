Таку заяву словацький прем'єр зробив на пресконференції у вівторок, 29 липня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Pravda.sk.

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У чому Фіцо звинувачує Британію?

Міністерство закордонних справ Великої Британії, за словами словацького прем'єра, набито "проплатило" за вплив на вибори 2023 року задля підтримки опозиційної партії Прогресивна Словаччина.

Тут маємо цілеспрямоване умисне діяння іноземної держави, яка є нашим союзником у НАТО, у співпраці з частиною словацьких журналістів та частиною словацьких політичних впливовців, з метою вплинути на вибори у 2023 році,

– заявив він.

Водночас міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар повідомив, що в середу, 30 липня, до британського зовнішньодипломатичного відомства викличуть посла великої у Братиславі для надання роз’яснень.

За даними Pravda.sk, причиною стала публікація порталу розслідувань Declassified UK, згідно з якою, МЗС Британії уклало угоду з лондонською медіаагенцією Zinc Network на майже 10 мільйонів фунтів стерлінгів.

Угода передбачала кампанію для залучення молодих виборців на виборах у Словаччині 2023 року через впливових осіб. Але Мартін Вільямс, автор статті Declassified UK заперечив підтримку конкретної партії.

Крім того, за його словами кампанія не передбачала залучення журналістів, як стверджував Фіцо. Водночас МЗС Британії відкинуло звинувачення словацького прем'єр-міністра як "абсолютно неправдиві".

"Ця діяльність була спрямована на заохочення молодих людей до участі в демократичних процесах у своїх країнах шляхом участі у виборах, незалежно від їхньої політичної приналежності чи підтримки", – кажуть у посольстві.