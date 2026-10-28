Республиканцы теряют Палату представителей: эксперт оценил ситуацию перед выборами в США

У Республиканской партии пока неутешительные прогнозы по выборам в Конгресс США. В Палате представителей у них слишком мало шансов, а за места в Сенате они еще могут побороться.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк. По его словам, буквально сегодня появилась социологическая справка, согласно которой в Сенате сейчас соотношение голосов составляет 48 против 47 в пользу демократов. Судьба еще 5 мандатов остается неопределенной. За них идет ожесточенная борьба.

Какова ситуация в Палате представителей?

Как подчеркнул Романюк, именно поэтому Дональд Трамп за сутки посетил три разных штата, где призвал электорат голосовать за республиканцев. Ему важно сохранить контроль по крайней мере над одной палатой Конгресса. Шансы на это еще сохраняются, но общая тенденция отрицательная.

Ситуация в Палате представителей крайне благоприятна для демократов. У них может быть буквально сокрушительное преимущество. Но тут еще сохраняется определенная интрига.

Социологи пока не могут распределить еще 17 мандатов. Но и без них у республиканцев фактически катастрофическая ситуация. Там примерно 195 против 238–239 в пользу демократов,

– сказал Романюк.

Эксперт рассказал, чего ожидать от выборов в США: смотрите видео 24 Канала

Добавим, что эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Богдан Попов объяснил, почему рейтинг одобрения Трампа находится на рекордно низком уровне накануне выборов. На самом деле у президента США произошло несколько громких поражений на внутренней и внешней аренах.