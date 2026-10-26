Одно поражение за другим: почему у Трампа рекордно низкие рейтинги

Об этом в эфире 24 Канала рассказал эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Богдан Попов. По его словам, представители радикального правопопулистского движения MAGA теряют поддержку избирателей, поэтому Республиканская партия рискует утратить контроль над обеими палатами Конгресса.

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Трамп допустил много ошибок

Как подчеркнул Попов, во внутренней политике Трамп возмутил общество жесткими действиями службы ICE, которая вместо упорядоченной депортации высылает из страны даже легализованных латиноамериканцев, которые работали и платили налоги. Кроме того, обещания остановить рост цен на топливо и продукты провалились.

Провал наблюдается и в международных делах. Обещания прекратить войну в Украине за 24 часа или 100 дней закончились эскалацией, а военная кампания в Иране привела лишь к блокированию Ормузского пролива и росту цен на заправках США.

Он провалил и внутреннюю, и фактически провалил внешнюю политику. Из-за этого его рейтинги сейчас находятся на самом низком уровне за оба его срока. Это создает большие политические проблемы. Фактически результат выборов в Конгресс станет "отражением" деятельности Трампа– сказал Попов.

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Почему Трамп теряет поддержку в США: смотрите видео 24 Канала

Добавим, что издание Financial Times отметило, что Трамп стремительно теряет поддержку в Соединенных Штатах. Оно выделило две причины, почему это происходит. В частности, американцы обеспокоены ростом стоимости жизни. Некоторые были вынуждены сократить расходы на еду.